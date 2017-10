MADRID. SÁNCHEZ MATO DICE QUE SI HUBIERA TANTAS ALEGACIONES FISCALES COMO INDEPENDENTISTAS HABRÍA QUE CAMBIAR LA NORMATIVA

El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, afirmó este lunes que si recibiera dos milones de alegaciones contra la normativa fiscal municipal, tantas como independentistas hay en Cataluña, “querría decir que esa normativa tiene algo necesario de ser modificado”.

Sánchez Mato respondió así, en la comisión municipal del ramo, cuando el portavoz adjunto del Grupo Popular, Íñigo Henríquez de Luna, le preguntó si con los contribuyentes madrileños también abogará por dialogar, como con los independentistas catalanes, y tratará de convencerles mejor con “abrazos” que con “porrazos”, como recomendó hace días tras las cargas policiales contra los colegios electorales del referéndum del 1-0.

El delegado primero calificó estos razonamientos de “argumentos de cuñado”, y aseguró que en el pago del IBI ha habido “infinitamente más diálogo” que el que ha tenido el Gobierno del PP en Cataluña.

Henríquez de Luna recordó que las familias numerosas, que pidieron que se modificara su régimen de IBI, no han recibido ese tratamiento benévolo, y preguntó “dónde empieza y dónde termina el derecho a decidir”, porque los vecinos del barrio de Salamanca también podrían negarse a que sus impuestos se destinaran a sufragar gastos sociales en Vicálvaro. En ese sentido denunció que el derecho a decidir de Cataluña supone insolidaridad con las regiones pobres de España, y, en resumen, acusó al delegado de que “cuando le interesa, las normas son de obligado cumplimiento, y, cuando no, las normas no se pueden hacer cumplir por la represión”.

Sánchez Mato repuso que el Ayuntamiento sólo ha recibido 10 alegaciones en materia fiscal y que “han sido resueltas con una respuesta adecuada”, pero que, si hubiera “recibido dos millones de alegaciones, querría decir que esa norma tributaria tiene algo necesario de ser modificado, que igual no tiene ni sentido”. Aseguró que no es independentista, pero se quejó de unos supuestos “desconocimiento de lo que supone el derecho a decidir” y “nostalgia de otros tiempos” por parte del PP, antes de reiterar que se consiguen más cosas “con abrazos que con porrazos”.

