MADRID. AGUADO AFIRMA QUE LA “PRIORIDAD” DE CIUDADANOS EN 2018 SERÁ LA “REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA”

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, hizo hoy balance de lo hecho por su formación en 2017 y anunció que la “prioridad” en 2018 será la “regeneración democrática”.



Tras señalar que Ciudadanos tiene “voluntad política” para aprobar medidas de regeneración y afirmar que espera que el PP también tenga voluntad política, indicó que la regeneración "forma parte de nuestro ADN", y recordó que en el acuerdo de investidura con el PP hay diez puntos sobre esta materia y como “PP y Ciudadanos tenemos mayoría absoluta para su aprobación solo se necesita voluntad política”.

Entre las medidas de regeneración están las leyes de supresión de aforamientos, de limitación de mandatos y la que protege al denunciante de corrupción o la del Canal de Isabel II.

Asimismo, añadió, "no vamos a aguantar excusas ni del Gobierno regional, ni de la presidenta, para evitar abordar ya esa reforma que tiene que ver con la regeneración democrática”.

Por otro lado, aseguró que socialistas y populares "nos han hecho perder la inocencia, pero no la ilusión de seguir mejorando la vida de los madrileños”. Dijo que “mientras la vieja política se aliaba para bloquear iniciativas, nosotros hemos apostado por ser protagonistas en los presupuestos, los cuales hemos condicionado y mejorado con 800 millones de euros más para invertir en sanidad y educación”.

Consideró “provechoso” 2017 para su partido y añadió que está "particularmente orgulloso de la ley de gratuidad de libros de texto, de la que más de 600.000 familias madrileñas van a poder disfrutar a partir del curso que viene; así como de la ley de coordinación de policías locales”.

Aguado afirmó que “no hemos perdido la fe en seguir regenerando, a pesar de que somos conscientes de quién gobierna en la Comunidad de Madrid: un partido conservador que prefiere mirar hacia atrás, que no cree en la innovación, que entiende las políticas sociales como caridad y que ha tirado la toalla en cuanto a políticas activas de empleo”.

El dirigente de Ciudadanos también se refirió a la corrupción y dijo que “hemos puesto al PP frente al espejo de su corrupción” y destacó que “cuatro expresidentes autonómicos, nueve exconsejeros regionales y más de 60 comparecientes han desfilado este año por la Comisión sobre corrupción de la Asamblea de Madrid”.



