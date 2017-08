MADRID. EL ADELANTO DE LOS EXÁMENES ESCOLARES DE SEPTIEMBRE A JUNIO, EN EL AIRE POR UNA DECISIÓN JUDICIAL

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite el recurso de CCOO contra la orden que regula el calendario escolar de la Comunidad para el curso 2017-2018, que entre otros puntos preveía el adelanto a junio de los exámenes de recuperación de septiembre.

Esto significa que las nuevas fechas para la evaluación de recuperación quedan en el aire, aunque al no contemplar el recurso ninguna medida cautelar, el calendario del próximo curso entrará en vigor de forma habitual.

En declaraciones a Servimedia, la secretaria general de la federación regional de CCOO, Isabel Galbín, explicó que este punto es “una decisión muy técnica, que precisa un gran consenso profesional”, acuerdo que “en ningún momento se buscó durante la tramitación de la norma en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid”.

FECHAS "APRETADAS"

Además, según Galbín, las fechas que propone el calendario son “tan apretadas” que los centros de educación especial y de FP no podrán ajustarse a ellas”.

“En nuestra opinión, un cambio generalizado en las fechas de los exámenes de recuperación precisa un amplio consenso y desde luego debe ser desarrollado en un decreto específico y no incluirse de rondón en el calendario general”, añadió esta representante de CCOO.

Este sindicato criticó, asimismo, que la escuela privada quede fuera de la regulación que fija esta orden, que solo afecta a la red pública y concertada, y exige un calendario “más parecido al aprobado en Cantabria”, con más descansos vacacionales de menor duración.

Galbín señaló, no obstante, que la admisión a trámite del recurso no implica la paralización del calendario, aunque avanzó que su sindicato estudia la posibilidad de pedir medidas cautelares para evitar su puest en marcha. “Tomaremos la decisión en próximos días”, anunció.

