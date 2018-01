MADRID. EL PP ABANDONA LA COMISIÓN QUE INVESTIGA LA CORRUPCIÓN AL SENTIRSE INSULTADO POR LA OPOSICIÓN

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, anunció hoy que su grupo abandona la comisión que investiga en la Cámara regional la corrupción política, al sentirse insultado y por la “permanente falta de respeto de los grupos de la oposición que se escudan de manera vergonzante en su inmunidad parlamentaria”.



Ossorio subrayó que “el respeto es esencial en la democracia y, desgraciadamente, la citada comisión se ha convertido en una permanente falta de respeto a la institución, al PP y a los comparecientes a los que en muchas ocasiones se les ha privado de su derecho a la presunción de inocencia”.

Consideró que “se confunde deliberadamente la tensión que puede existir en un debate con el insulto, la descalificación y el acoso, lo que ha convertido a esta comisión en un escenario para el trato inquisitorial y el linchamiento político” y dijo que este comportamiento, “protagonizado especialmente por Podemos, ha contado con el permisividad de la presidenta de la citada comisión, Dolores González, de Ciudadanos, y el beneplácito del resto de grupos parlamentarios por puro ventajismo político”.

Además, añadió, “se han buscado subterfugios para prorrogar la comisión de manera permanente toda la legislatura, algo que no tiene precedentes en el parlamentarismo español, con la única intención de llegar a las fechas previas a las elecciones autonómicas de 2019”.

Afirmó que el PSOE, Podemos y Ciudadanos, a los que se refirió como el “tripartito de la oposición, no buscan averiguar nada sobre la verdad de las materias tratadas, ya tienen hechas previamente sus conclusiones, solo la foto de los comparecientes y la relevancia mediática para desgastar el PP”.

Explicó que la citada comisión inició sus trabajos en octubre de 2015, con lo cual actualmente lleva más de dos años abierta, y destacó que “se han buscado subterfugios para prorrogar la comisión de manera permanente toda la legislatura, algo que no tiene precedentes en el parlamentarismo español, con la única intención de llegar a las fechas previas a las elecciones autonómicas de 2019”.

También denunció que no se han atendido las recomendaciones de los servicios jurídicos de la Cámara que señalaron que "esta comisión no podía constituirse en un causa general contra el PP, ni se ha respetado el Reglamento de la Asamblea, que establece de las comisiones de investigación tienen que ser por un asunto concreto y por definición son temporales, por tanto no puede ser que por la vía de continuas prórrogas una comisión se perpetúe durante toda la legislatura, ya que es un fraude de ley”.

A su juicio, la oposición “no busca que se averigüe nada sobre la verdad de las materias tratadas, solo quieren la foto de los comparecientes y la relevancia mediática, y así enfocan todas sus actuaciones”. Además consideró que “esta comisión no ha aportado nada nuevo a lo que han revelado los sumarios judiciales o han ido publicando los medios de comunicación”.

Ossorio dijo que "una comisión de investigación debe de respetar escrupulosamente los derechos de los comparecientes, no sometiéndoles durante sus comparecencias a interrogatorios que exceden el objeto de su citación y a juicios de valor que ponen en cuestión sus derechos fundamentales".

Por otro lado, el portavoz del PP en la citada comisión, Alfonso Serrano, aseguró que el Grupo Popular "nunca se ha opuesto a ninguna comparecencia ni a tratar los asuntos que se planteaban" y señaló que “el fracaso de esta comisión es responsabilidad del tripartito de la oposición que la ha convertido en un circo mediático para lograr titulares y convertirse en estrellas algunos de sus portavoces".



