El virtuoso Philippe Jaroussky: He alcanzado la sencillez

Las entradas para escuchar al contratenor Philippe Jaroussky, que empieza mañana una gira en España, se reservan con un año de antelación, una "gran expectación" que al francés, al borde de los 40, le sigue haciendo feliz, aunque ahora, revela, su gesto vocal es más "sencillo" y más "honesto".

El que está considerado como el mejor contratenor -voz de niño o mujer, la de los 'castrati'- de la actualidad, actuará mañana en el Auditorio Baluarte de Pamplona, el día 15 en el Palau de la Música de Valencia y el 17 en el Auditorio Kursaal de San Sebastián, las únicas citas de su gira española.

"Por una vez no serán en Madrid ni Barcelona. Me gusta estar en contacto con otro público y ver otros sitios", asegura el artista en una entrevista con EFE sobre el tour de presentación de su último disco, "The Haendel Album", que abarca otras 17 ciudades en todo el mundo.

Está "muy contento" porque el disco ha recibido muy buenas críticas: "Es el resultado de quince años de trabajo con mi 'ensemble' -Artaserse-, y de muchos años de reflexión", confiesa.

Hasta ahora, dice, grababa discos con arias "un poco 'oversize'" porque el repertorio de 'castrati' es muy virtuoso pero "aunque hacer Farinelli o Carestini técnicamente puede ser muy difícil, musicalmente es menos interesante que Haendel".

En los últimos quince años, revela, ha estado adaptando su voz a las arias que tenía que cantar pero con el proyecto Haendel lo ha hecho al revés y se ha concentrado en el aspecto musical más que en hacer "cosas impresionantes", rebosantes de virtuosismo y "pirotecnia".

Tenía "muchas opciones", más de 200 piezas "fabulosas" para elegir, pero ha querido un camino menos frecuentado.

"Podía haberme ido a las arias favoritas del público, pero me he decantado por otras poco conocidas pero de una gran calidad. Vamos a descubrir, no a hacer siempre lo mismo, como le digo a veces al público".

Hace más de 20 años que canta y ha llegado a un punto en el que siente que su gesto vocal es cada vez más simple, más sencillo, con menos efectos, por eso, este es, afirma, "un disco de madurez".

Recuerda que cuando empezaba su carrera tuvo "problemas" porque forzaba la voz ante el temor de que no se le escuchara.

"Me ha llevado mucho tiempo proyectar mi voz de forma natural para afrontar un público de 2.000 personas de una forma mas relajada. Siempre es difícil porque queremos progresar y cantar con más agudos, más bajos, más colores y a veces nos podemos perder en esa búsqueda. Ahora, cantar en una sala grande me cuesta menos y eso, al mismo tiempo, me parece más honesto", dice.

Le resulta difícil decir si su voz está en su mejor momento pero sí sabe que lo que quiere es "disfrutar lo más posible" de lo que está viviendo: "Llego a los 40. No soy viejo pero no soy joven. Tengo experiencia, madurez, pero no se durante cuánto tiempo seguiré cantando porque nuestra voz es muy especial. Creo que será un máximo de 20 años, así que he hecho ya la mitad de mi carrera".

Es muy feliz cantando pero también, dice, vive bajo mucha presión porque se tiene que cuidar mucho, hacer muchos viajes y estar siempre dispuesto a satisfacer a ese público que compra las entradas con un año de antelación.

"Me gusta, sí, pero es una gran presión. En el futuro me gustaría dirigir a mi orquesta y ya estoy dirigiendo en los ensayos", revela.

De momento, le espera "Alcina" en París con Cecilia Bartoli, volverá en 2018 al Real, con una obra compuesta para él, y hará el "Orfeo", de Gluck: "Estoy muy contento. Durante mucho tiempo dije que la ópera era difícil pero lo cierto es que ahora puedo impulsar y escoger proyectos y eso me da mucho placer".

Concha Barrigós.