Se publican las cartas de la poeta Szymborska a jóvenes futuros escritores

Durante varias décadas la poeta y premio Nobel polaca Wislawa Szymborska mantuvo una especie de "consultorio de escritores" en la revista "Vida Literaria", unas cartas en las que responde a jóvenes, aprendices de escritores con su fina ironía. Ahora un libro reúne las mejores cartas, por primera vez en español.

Editado por Nórdica, con traducción de Abel Murcia y Katarzyna Moloniewicz, "Correo literario" se publicó por primera vez en el año 2000 en Polonia y ahora 18 años después llega a España, donde Szymborska (Kórnuk, Polonia, 1923-Cracovia, 2012), la poeta tiene legión de admiradores.

Y es que gracias a que recibió el premio Nobel de Literatura en 1996 se conoce la poesía de Szymborska, que después fue fascinando a todo el mundo por su sencilla e irónica manera de captar el misterio de lo cotidiano. Tras publicarse también su prosa y algunas entrevistas, este libro aporta mucho a saber cuáles son las ideas que tenía la escritora sobre la literatura y la vida.

Así lo ponen de manifiesto los traductores al castellano en la introducción. "Sí, es muy posible que junto a las reseñas de Lecturas no obligatorias", "Otras lecturas no obligatorias" y "Más lecturas no obligatorias, publicadas en Malpaso en un solo volumen con el título de "Prosas reunidas", en 'Correo literario' nos encontremos ante la mayor fuente de información sobre el concepto de literatura de Szymborska".

El libro se abre con la entrevista que Teresa Walas, gran amiga de Szymborska, catedrática de Literatura Polaca en la Universidad Jaguellónica de Cracovia, le hace a la poeta, una mujer que cruzó casi todo lo acontecido en el siglo XX, y que se caracterizó también por su compromiso cívico, sin ruidos ni estridencias.

Este correo literario en el que la poeta aconseja a los jóvenes escritores también sirve para conocer la realidad de la época de Polonia y su vida cotidiana, donde se aprecia que podía faltar productos de primera necesidad, pero que choca con la dimensión intelectual y espiritual de la época, como recuerdan los traductores.

"De quién fue la idea del 'Correo literario' le pregunta Teresa Walas a la poeta. Y ella responde: "No fue necesario inventar nada. Es una vieja traducción de las revistas literarias. Siempre ha sido necesario responder a algunos autores, sobre todo principiantes, sin escribirles cartas directamente a ellos. Por regla general, se resolvía con un breve 'no se contempla' o recomendamos trabajar un poco más el texto".

Y continuaba: "Yo intentaba que entendieran cosas elementales, les animaba a que reflexionaran sobre el texto recién escrito, a que fueran mínimamente críticos consigo mismos. Y lo más importante, los animaba a leer libros. Igual soy una ilusa, pero espero que algunos de ellos hayan conservado esa maravillosa costumbre toda la vida".

Pero Szymborska también les sugería a los escritores con firmeza: "Si, por caso, no aprecia usted nada digno de ser anotado -ninguna observación, ningún pensamiento, ninguna impresión- la conclusión solo podrá ser una: no tiene usted madera de escritor. Le animamos a que haga el intento".

Szymborska, irónica y humorista, suelta en estas páginas mandobles con gran sutileza, como por ejemplo la joven Baska que le pregunta: "Mi novio dice que soy demasiado guapa para escribir. Qué piensa de los poemas que adjunto? Y ella responde: "Creemos que es usted, efectivamente, una chica muy guapa".

Y es que la autora de "Aquí" o "Instante", una poeta considerada muy difícil de traducir "por los matices cargados de significados que hay guardados bajo la aparente simplicidad", trabajó la ironía y el humor siempre en toda su obra, que fue una pura reflexión sobre el mundo.