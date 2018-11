Las mejores editoriales para publicar un libro

Contenido patrocinado

A continuación recopilamos las mejores editoriales con las que se pueden realizar la autopublicación de una forma segura y fiable.





Amazon Kindle Direct Publishing

Es una excelente alternativa para llegar a millones de lectores por medio de la publicación tanto de libros electrónicos como de bolsillo de manera gratuita. El proceso de publicación no es mayor a cinco minutos y tu obra aparece en todos los establecimientos Kindle a escala mundial dentro de 24 a 48 horas.

En esta plataforma puedes hacer publicaciones de obras en digital o impresas, sobre las que puedes mantener el control sobre tus derechos como autor. Además puedes establecer los precios de la obra y realizar los cambios que consideres necesarios cuando lo desees.

Con Amazon Kindle Direct Publishing obtienes hasta un 70% de ganancias provenientes de las ventas de tus obras a los clientes de más de diez países del mundo.

Para publicar un libro electrónico en esta editorial solo tienes que preparar el manuscrito, el cual debe cumplir con las normas de contenido y calidad de Amazon Kindle Direct Publishing. Crea una cuenta de KDP e ingresa con tu usuario y contraseña. En tu estantería crea un título nuevo, ingresa los datos solicitados por la página, sube el manuscrito y la portada, coloca el precio y plan de regalías de la obra y publica.





Lulu

Se trata de una editorial de autopublicación que está disponible en seis idiomas como el inglés, el italiano, el francés, el alemán, el español y el neerlandés. Esta plataforma te permite crear tu libro impreso, convertir tu manuscrito en un eBook gratuitamente, hacer un álbum con buena calidad fotográfica o presentar tu calendario. Todos ellos llegarán a millones de personas a escala mundial.

Lulu te facilita la posibilidad de vender tus libros y ponerlos al alcance de todo el mundo de forma gratuita. En esta plataforma cuentas con guías muy útiles para que aprendas a realizar tus publicaciones según las pautas establecidas por Lulu.

Una de las ventajas que posee Lulu es que incentiva la creatividad de los niños, fomenta su capacidad para leer y escribir y les ayuda a consolidar una autoestima positiva al permitirles publicar sus manuscritos siempre que cumplan con las normas establecidas por la editorial.

Los pasos para hacer publicaciones en esta editorial son muy sencillos y están especificados en su plataforma digital. Lulu te permite libertad para escribir y hacer las correcciones necesarias, llevar un control personal de tus ventas, establecer el costo de tus libros, entre otros beneficios.





Vivelibro

Es una editorial de autoedición Española que ofrece todos los servicios que requieres para que tu libro sea publicado y vendido, pues se encargan de corregirlo, maquetarlo, subirlo a Amazon, El Corte Inglés, Google Play, FNAC, Casa del Libro, distribuirlo en tiendas físicas, promocionarlo y presentarlo.

Una de las grandes ventajas que posee Vivelibro es que proporciona una atención personalizada a los autores, quienes cuentan con la asesoría de un editor que recomendará aquel paquete de publicación que se adapta a las necesidades de la obra. Una vez eliges el paquete te presentarán un contrato de edición con los detalles de todos los servicios ofertados

Esa atención personalizada garantiza al autor que su obra ha sido leída por el editor, quien escribe un informe en el que plasma su valoración crítica y las propuestas que considera que podrían mejorarla. Además, un grupo de expertos realiza las correcciones de la obra para eliminar cualquier posible error o falta de ortografía.

Aunado a ello, en Vivelibro realizan todo el proceso de maquetación del libro, es decir, arreglan la composición de los textos tanto a escala física como digital y hacen el diseño de la portada, gestionar el ISBN y depósito legal, tomando en cuenta tu opinión y asesorándote para lograr el mejor resultado posible.

Si deseas que tu libro esté disponible en físico, esta editorial se encarga de imprimirlo y enviarte un ejemplar a tu domicilio y sin costo alguno. Además realizan todos los procesos de marketing para dar a conocer tu nueva obra. Es una excelente alternativa a las internacionales Amazon y Lulu, con un servicio mucho más cercano.





Las mejores editoriales para publicar un libro

Muchas personas hoy en día poseen un gran talento para escribir acerca de algún tema que les apasiona. La mayoría de ellos sueñan con publicar un libro en un mediano o largo plazo; sin embargo, cuando tocan las puertas de editoriales tradicionales suelen desilusionarse al no obtener una respuesta positiva.

Esto se debe a que las grandes editoriales reciben a diario miles de manuscritos provenientes de agencias literarias o editoriales internacionales, elaborados por escritores a quienes no se les ha realizado una solicitud al respecto. Matemáticamente hablando es imposible revisar unos 1000 materiales al año, de los que sólo 20 son contratados.

Esa situación estilo cuello de botella conlleva a que muchos de los manuscritos consignados terminen en la basura sin haber sido revisados o leídos al menos una vez, situación bastante injusta para quienes se han esforzado en elaborar un trabajo que sueñan publicar algún día.

Otra consecuencia de la demanda tan alta que existe es que la contratación de nuevos escritores sea muy baja, pues las editoriales prefieren inclinarse por las obras que algunos editores han solicitado o nuevos libros de un escritor quien ya ha publicado con esa empresa.

Por esa razón es muy difícil que una editorial de las clásicas como Planeta asuma el riesgo de publicar un libro de un nuevo escritor sin recomendación de una agencia literaria. Sin embargo, algunos corren mejor suerte pero es algo que resulta como una especie de lotería que agota a quienes desean que otras personas lean sus obras y tocan puertas sin obtener resultados positivos.





La autoedición: Una alternativa útil para publicar libros

La autoedición es un método que ha resultado bastante efectivo para los escritores que van a publicar su obra por primera vez, así como aquellos que ya decidieron desistir de hacer intentos en las editoriales clásicas para lograr, al menos, una publicación.

Gracias a los avances tecnológicos y la existencia del Internet hoy en día existen muchas plataformas en las que podemos encontrar y obtener libros de diversos géneros y a precios bastante asequibles, los cuales son de autores que han apostado por la autoedición y han calado muy bien en el entorno literario.

Una de las mejores versiones de la autopublicación de obras es la coedición, la cual consiste en una inversión que se produce entre dos partes: la editorial y el escritor, quienes se reparten los gastos y ponen cada uno una parte para lograr la publicación de un libro. Es decir, es como el punto medio entre una editorial clásica y una autopublicación.





¿Qué ventajas tiene la coedición?

Como en todo negocio, la coedición de un libro no proporciona beneficios, al tiempo que nos representa cierto riesgo. Sin embargo, las ventajas que ofrece son bastante atractivas, tales como:

La editorial se encarga de los detalles engorrosos: Las editoriales de autopublicación se encargan de corregir, diseñar la portada, maquetar, modificar los formatos de las obras, entre otras acciones que resultan engorrosas para los autores. Este trabajo es elaborado por profesionales expertos en la materia, por lo que se garantiza un resultado de calidad.

Más participación y control de la obra: En un editorial de autopublicación la opinión del autor siempre es importante, por lo que se le consultará al momento de hacer las respectivas correcciones de estilo, las fechas de publicación, entre otros aspectos.

Acceso fácil hacia las publicaciones: Las editoriales destinadas a la coedición o autopublicación no están centradas en hacer grandes ventas para poder recuperar rápidamente la inversión sino en el descubrimiento de nuevos talentos. Por tanto, lo que prevalece es el compromiso adquirido por ambas partes para consolidar un proyecto sin correr los riesgos propios de la comercialización.

Buena retribución: Las editoriales de coedición proporcionan al autor un beneficio aproximado del 25% del precio final del libro, mientras que las editoriales clásicas solo asignan un 5% de éste. Es decir, con la coedición puedes ganar mucho más dinero sin necesidad de tener que vender una cantidad exorbitante de ejemplares.

Publicación bajo demanda o POD: Todas las editoriales de coedición se rigen por la publicación bajo demanda, por lo que el libro siempre estará disponible para los lectores que deseen obtenerlo; es decir, nunca se agota.

Libertad: La editorial de coedición no te impondrá cambios radicales en tu obra, pues no les interesa tanto el beneficio económico, por lo que no te obligarán a regirte por lo que ellos consideran que es más valioso para aumentar un volumen de ventas, pues tienes la libertad de escribir tu libro como lo consideres y su sentido se mantendrá impasible.

Contratos justos: Las editoriales de autopublicación te ofrecen contratos justos en el que respetan y mantienen tus derechos de explotación en cualquier momento, lo que garantiza que la obra siempre llevará tu nombre y no corres el riesgo de que te quiten la idea para beneficio ajeno.

Como verás, la autopublicación requiere valentía, entusiasmo y energía positiva. Sin embargo, es importante que observes y analices muy bien los servicios que la editorial de autopublicación te ofrece por una tarifa determinada, así como los requisitos que te solicita en el contrato, pues debes cuidarte de posibles engaños y estafas.