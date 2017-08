La argentina Susana Oro destaca las ventajas de las plataformas de autopublicación

La escritora argentina Susana Oro, una de las más prolíficas del país austral en el subgénero de novela romántica, destacó las ventajas que para los autores tienen las plataformas de autopublicación, especialmente la libertad creativa y el establecimiento del ritmo de producción.

Con una media de tres o cuatro títulos publicados por año, Oro aseguró, en una entrevista concedida a Efe, que este ritmo de trabajo solo es posible a la autopublicación en plataformas como la que ella usa, "Kindle Direct Publishing" (KDP) de Amazon.

"La ventaja es la libertad que uno tiene de publicar lo que escribe o lo que le gusta escribir; y el tiempo en el que uno quiere publicar porque en una editorial tiene que depender de sus tiempos, ya que tienen muchos escritores y no siempre te pueden publicar dos o tres novelas al año", comentó Oro.

La autora, que anteriormente publicaba sus obras a través de una editorial, prefiere continuar en el sistema de la autopublicación, ya que, para ella, en las grandes compañías "salvo que escribas 'Cincuenta Sombras de Grey', por poner un ejemplo, es difícil que te den la importancia y la promoción para vivir de la literatura".

"Tengo libros a la venta en todo el mundo, en Australia, en Canadá, en Japón, algo que en una editorial no ocurre tan sencillo; (...) siempre digo 'nunca digas nunca', porque puede llegar una oferta que a mí me conviene por regalías, pero irme por estatus no, de ninguna manera", resaltó Susana Oro.

Sobre la búsqueda de la inspiración en sus trabajos, Oro aseguró que no se fija en "gente real", sino que sus historias parten de un conflicto basado puramente en la ficción.

Oro reconoció que trata de leer mucho de escritoras españolas, mexicanas, colombianas, en general de autoras que trabajan en español para observar así diferentes usos del lenguaje.

"Acá en Latinoamérica somos todas muy parecidas y con España somos muy distintas, a veces nos cuesta entendernos, pero creo que es una buena forma de ampliar lo que uno hace", matizó.

En cuanto a sus proyectos de futuro explicó que tras su último libro -una historia romántica basada en el drama- quedó "bastante marcada", aunque en estos momentos está cerca de terminar una nueva novela para este año.

En un plano más intimista, la autora admitió que gracias a la escritura consiguió superar "algunos problemas familiares", que le provocaron "una forma de pensar negativa durante algún tiempo".

"Tenía que hacer algo que me sacara de esos pensamientos, y la literatura me sacó; las primeras novelas eran un desastre, nunca las publiqué pero al menos logré hacer una historia completa y eso para mí era importante".

La autora reveló que tras aquella época comenzó a leer y a escribir "hasta que fue aprendiendo como es este trabajo", ya que con 15 años había escrito una novela que acabó "tirando" porque no sabía qué hacer con ella.

"Adquirí una forma muy particular de escribir, empiezo con una idea muy chica que desarrollo y a partir de ahí paro a esperar que vaya creciendo por sí sola", explicó.

La escritora cordobesa ha publicado hasta el momento 12 novelas de género romántico, y con el título 'Hechizo de luna' llegó a ser finalista en la tercera edición del Premio Literario de Autores Indie en español de la empresas de comercio electrónico Amazon.

"No solo es llegar a finalista, que es un gran logro, es que el concurso tiene mucha visibilidad para todos los autores que se presentan; yo participé en el primero y en el tercero, y la verdad es que las ventas fueron muy grandes, uno solo no llega tan lejos", destacó sobre su presencia en el certamen.

Este concurso concentró, durante su tercera edición, alrededor de 1.500 publicaciones de 39 países, una representación que según la escritora supone "una buena forma de aprender las costumbres de otros países, puesto que cada uno tiene sus modismos".