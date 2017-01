Libros

Inédito de Jardiel cuenta cómo son los lugares en los que nunca estuvo

Las obras completas de Enrique Jardiel Poncela se publicaron en cinco tomos con más de cinco mil páginas, entre las que no se incluyeron algunos textos que publicó en revistas y periódicos, como "Mis viajes por los países a los que no he ido nunca", inédito en libro y que se publicará en febrero.