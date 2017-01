El Hay Festival pone a girar la noria de la cultura en Cartagena de Indias

La noria cultural del Hay Festival de Cartagena de Indias comenzó a girar hoy en esta ciudad del Caribe colombiano en la que hasta el próximo domingo se celebrarán más de 30 actividades dedicadas a la literatura, la música, la ciencia y el debate político.

Pensadores de todo el mundo acuden cada año a la cita en Cartagena, que en esta XII edición coincide con el 50 aniversario de la publicación de "Cien años de soledad", novela cumbre del nobel colombiano Gabriel García Márquez, efeméride celebrada con una lectura colectiva de la obra que comenzó hoy y continuará el viernes y sábado.

Las letras colombianas estuvieron presentes desde el primer momento del festival con la conferencia del escritor y periodista Santiago Gamboa, quien hoy se refirió a las pasiones que habitan en "Volver al oscuro valle", su más reciente novela, en la que relata el drama de cuatro inmigrantes que vuelven a su tierra.

"Siempre que estoy en el aeropuerto esperando a alguien me pongo a mirar y veo a la persona que sale, que viene con seis o siete maletas, quién sabe de dónde viene, qué cosas está dejando atrás, es algo muy alegre pero a la vez muy triste", expresó Gamboa, quien después de vivir cerca de tres décadas en París y otras ciudades del Viejo Mundo, regresó a vivir a Cali, en su Colombia natal.

En el diálogo con el público, Gamboa afirmó que se ha dado cuenta de que "las personas no llegan felices, no llegan con una gran sonrisa" pues "en el fondo es un regreso donde hay una cierta derrota porque ellos vienen de un sueño de haberse ido a un lugar donde buscaban una vida mejor y de alguna manera vuelven, muchos de ellos parcialmente derrotados".

La jornada contó también con las reminiscencias de otro emigrante que hizo una vida nueva, también en París, el cantante de salsa Yuri Buenaventura, quien en una charla con el periodista Roberto Pombo, director del diario bogotano El Tiempo, recordó cuán difícil es estar fuera de la tierra.

Buenaventura se fue a la capital francesa a los 19 años de edad y recordó que al comienzo casi no salía de su habitación por miedo a que lo deportaran por no tener sus papeles en regla.

Descubrió que su futuro estaba en la música un día que vio en la televisión un documental sobre la vida del cantante belga Jacques Brel que lo impactó con su interpretación del clásico "Ne me quitte pas".

Esa canción tan emblemática para los franceses se convirtió en uno de sus temas favoritos y la volvió un éxito en ritmo de salsa, con la cual se ha dado a conocer en Europa.

Su fama es tal que el pasado lunes fue invitado a presentarse en el Teatro Colón de Bogotá en una gala con motivo del "Año Colombia-Francia" a la que asistieron los presidente Juan Manuel Santos y François Hollande, de visita oficial en el país.

Su versión de la salsa en francés se escuchará también en el Hay Festival, donde este jueves en la noche dará el concierto inaugural en la explanada del Centro de Convenciones.

Entre las múltiples actividades de la primera jornada hubo también espacio para la gastronomía en una conversación de la cocinera colombiana Leonor Espinosa, que regenta el premiado restaurante bogotano "Leo Cocina y Cava", con la bióloga Brigitte Baptiste.

Como si de un cuento infantil se tratase, la chef dijo: "Tengo mi laboratorio de brujería, tengo una gran olla donde se cocinan y se mezclan todos estos ingredientes basados en la creatividad, en mi cocina, en mi sentimiento. Lo que profeso frente al oficio no podría ser o no podría enmarcarlo dentro de algo sino me permitiera el proceso creativo".

En esta fiesta cultural, el Ministerio de Educación de Colombia anunciará mañana los ganadores del X Concurso Nacional de Cuento, y en diversas conferencias intervendrán escritores de la talla de Juan Gabriel Vásquez, Laura Restrepo, o el británico Simon Montefiore, autor de "Los Romanov".

En la parte dedicada al periodismo, la mexicana Carmen Aristegui, conversará con Jaime Abello, director de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), y el colombiano Alfredo Molano dedicará una conferencia a la historia de su país.