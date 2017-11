La Feria del Libro de Miami abre sus puertas como vitrina de letras en español

La Feria del Libro de Miami abre sus puertas hoy convertida en la principal vitrina en Estados Unidos para las novedades del sector editorial de habla hispana, con unos 500 autores como invitados, entre ellos María Dueñas, Isabel Allende y Jorge Edwards.

Como todos los años, el Programa Iberoamericano de esta cita literaria, patrocinada por el Miami Dade College (MDC), es uno de los reclamos más destacados y la trigésima cuarta edición de la feria reúne en este apartado a más de 80 autores de lengua española, con la campanada de salida a cargo de la española María Dueñas.

La autora de "El tiempo entre costuras" (2009) considera "un absoluto honor" abrir el programa en la lengua de Cervantes, "un programa muy grande, muy fuerte" y que si no es el primero del país "le debe de faltar muy poco", según dijo a Efe.

"He tenido siempre esa percepción de la importancia del español en el país y de lo que significa", aseveró Dueñas, que tras dos décadas en la vida académica empezó su recorrido literario a los 45 años y desde entonces ha vendido más de un millón de ejemplares y ha sido traducida a más de 25 idiomas.

Tercera vez que acude a la cita de Miami, afirma que desde joven, cuando apenas concluyó su carrera y vino a EE.UU. a realizar estudios de postgrado, ha tenido "mucha vinculación con el español" en este país, al que profesionalmente le debe "casi todo" y que le dio su formación académica y su primera experiencia profesional.

"Me llena de satisfacción y orgullo", dijo la autora, que en Miami presentará su última novela, "La templanza" (2015).

En el programa de esta cita literaria, que se extiende hasta el 19 de noviembre, coinciden novelistas, poetas, periodistas, presentadores, expertos y hasta expresidentes, como el dominicano Leonel Fernández, que presentará el "Diccionario cultural dominicano".

En este compendio de los hechos, personajes, instituciones y elementos del folclor de esa nación caribeña se ofrece una "cosmovisión cultural del fenómeno de la República Dominicana", según dijo a Efe su autor, Jimmy Sierra.

"La feria de Miami convoca a los libreros, editores y artistas de la literatura del mundo entero, y constituye un tsunami de impacto en el ámbito cultural", manifestó el también cineasta.

Este año no se ha querido pasar por alto el medio siglo de "Cien años de soledad", la obra cumbre del colombiano Gabriel García Márquez y que será materia de un panel con participación del narrador Juan Carlos Botero, gran estudioso de la obra del Nobel de Literatura, así como el escritor argentino Pablo Brescia y la hispanista y traductora estadounidense Suzanne Jill Levine.

La lista de artistas y autores que formarán parte de esta edición incluye al célebre periodista estadounidense Dan Rather, que también en la fecha inaugural presentará su más reciente publicación, "What Unites Us: Reflections on Patriotism", y a la rockera y escritora Patti Smith, que disertará sobre su último lanzamiento, "Devoción", y sobre sus procesos creativos.

Entre los autores en español destacan los nombres de los chilenos Isabel Allende, que presentará su última novela "Más allá del invierno", y Jorge Edwards, que acude a esta cita con sus más recientes publicaciones "La última hermana" y "Prosas infiltradas".

A ellos se sumarán el cubano Carlos Alberto Montaner, el peruano Álvaro Vargas Llosa y su compatriota Alonso Cueto.

El español Ray Loriga, cuya novela "Rendición" se hizo este año con el Premio Alfaguara, y su compatriota Luis Leante, que levantó el mismo galardón en 2007 con "Mira si yo te querré", además del dibujante argentino Ricardo Siri, Liniers, forman parte también de esta edición.

Salpicada por lecturas y eventos en torno a la cultura caribeña, agrupados en la sección "ReadCaribbean", la cita no elude temas o personalidades políticas.

Y es que al escenario del Adrienne Arsht Center for the performing Arts subirá el próximo sábado Joe Biden, vicepresidente estadounidense durante la Administración de Barack Obama (2009-2017), con su libro de memorias bajo el brazo, "Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship and Purpose".

Las hijas de George W. Bush, Barbara Pierce Bush y Jenna Bush Hagar, se suman a la programación de este evento que también se vivirá en la calle con la feria al aire libre que desde el próximo viernes se abrirá al público en el centro de la ciudad, en cuyas casetas se contabilizan más de 200 editoriales nacionales e internacionales.

Una exposición de Barry Fellman, que con fotografías y proyecciones repasa 25 años después los efectos del paso del huracán Andrew, así como un amplio apartado para niños y adolescentes completan el espectro de actividades de una fiesta literaria que es, desde luego, cita obligada para los amantes de las letras hispanas en EE.UU..