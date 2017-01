Federico Moccia: Cierro con dolor la trilogía "A tres metros sobre el cielo"

Con "Tres veces tú" el escritor italiano Federico Moccia cierra "con dolor" la trilogía que arrancó en 2004, y lo hace siendo consciente de que aunque es un adiós definitivo para Babi, Step y Gin, puede que los nuevos personajes que aparecen en su último libro den lugar a "varias historias nuevas".

"Ha sido muy doloroso escribir este libro porque he tenido que tomar una decisión. He sentido un gran vacío y dolor que me ha hecho, incluso, sentirme ridículo hasta el punto de que dos o tres días después de terminarlo estaba muy silencioso y mi familia me preguntaba que qué me pasaba", cuenta a Efe el italiano (Roma, 1963) durante su visita a Madrid con motivo del lanzamiento (Planeta).

En esta ocasión, y como si echara la llave a ese candado con el que sus protagonistas sellan su amor en los puentes italianos, Moccia presenta a Babi, Step y Gin como adultos para representar "un punto de la vida" donde aparecen "valores" de esta etapa, como el matrimonio, aunque da saltos al pasado para recordar esos pasajes que lo convirtieron un súper ventas traducido en más de 15 países.

Por eso, indica el autor, "Tres veces tú" es un libro "para adultos" escrito "sin tener en cuenta" quien ha leído o no las dos entregas anteriores, porque no le parecía "justo" escribirlo sólo para que lo pudieran disfrutar sus seguidores de toda la vida.

Y son precisamente éstos los que no deben de preocuparse ante el final de esta trilogía, porque el autor de esta serie (compuesta por "A tres metros bajo el cielo" y "Tengo ganas de ti") advierte que sus historias continuarán de otra manera: "Uno puede no dejar de escribir esta historia pero no con Babi, Step y Gin, sino que a través de los nuevos protagonistas importantes que introduzco pueden suceder cosas nuevas", confiesa.

Aunque a Moccia le rechazaron en 1992 muchas editoriales italianas, fue el boca oreja lo que convirtió en éxito el primer tomo de esta trilogía, que acabó publicando en una peque editorial. Y ahora, echando la vista atrás, el padre de tres de los personajes que más lectores juveniles ha conquistado, cree que esto era "parte de la vida".

"Las editoriales me decían que las historias que yo contaban, con su contexto real sobre lo que pasaba en Italia, no eran verdad. Pero hay un momento para cada cosa", afirma sin aparente rencor dado el triunfo literario que ha conseguido.

Pero este éxito también conlleva una victoria particular, la de que los jóvenes lean. "Me gusta mucho que lean y hago todo para que tengan curiosidad, por eso dentro del libro hay información que los hace crecer, datos sobre músicas o lecturas que han sido importantes para mi y que creo que les pueden resultar importante", expresa.

En este sentido, el propio autor relata que en el personaje de Step ha sido donde a lo largo de estos años ha ido volcando rasgos de su propia vida, como que ambos tuvieron los mismos cambios cuando tenían 15 años o que ambos, también, trabajaron en televisión.

Precisamente la historia de amor entre Step y Babi es la que ha traspasado el papel, y las anteriores entregas tuvieron su correspondientes versión cinematográfica con los actores Mario Casas y María Valverde como protagonistas.

"Me gustaría que 'Tres veces tú' también se hiciera en película -dice - pero soy consciente de que la belleza del libro te hacer mover la mente y plantearte cuestiones, y aquí viene la diferencia con el cine, porque éste no te concede el tiempo para razonar y poder comparar con tu propia vida".

A Moccia hoy le espera una jornada de firmas y encuentros con sus seguidores, un día en el que seguro que tendrás escenas parecidas a la que vivió con su hermana, la primera que leyó el libro. "Lo leyó y me dijo que le gustaba, pero que también me odiaba", cuenta sin dar los motivos de este sentimiento ya que, de lo contrario, si lo hiciera, estaría "destripando" su obra.