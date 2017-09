Aramburu: Cualquier incidente en Cataluña puede generar una tragedia colectiva

El autor del libro más vendido este año, "Patria", Fernando Aramburu (San Sebastián, 1959) se ha referido hoy al conflicto generado ante el referéndum independentista en Cataluña como una situación "tensa" en la que "cualquier pequeño incidente puede desencadenar una tragedia colectiva".

El escritor vasco ha ofrecido esta mañana una conferencia en el Hay Festival de Segovia y ha trasmitido a la abarrotada sala su preocupación porque las tensiones entre los Gobiernos español y catalán sigan acumulándose "sin válvula de escape" hasta degenerar en un "desastre social".

Asimismo, ha puesto de manifiesto su "temor" ante las convicciones "exacerbadas, muy sentimentales y con poca base real" que se están desarrollando.

También ha atribuido a los mandatarios políticos su responsabilidad cuando "emplean" al pueblo como medida de fuerza con el único objetivo de obtener poder.

No obstante, su mayor angustia es, según ha transmitido en declaraciones a los medios, "la enemistad" y "la terrible ruptura social" que está generando esta situación y que, desde su punto de vista, será "muy difícil de reconstruir"; y ha apostado por el "diálogo" para solucionar este conflicto.

Se ha referido también a la proliferación de los radicalismos y ha atribuido a los libros y al humor la capacidad de actuar como "la mejor vacuna para lograr la inmunidad hacia los fanatismos".

Ha incidido en la necesidad de poner humor en la vida y en la literatura porque contribuye a "relativizar, humanizar y tiene capacidad para desactivar al totalitario".

Sobre "Patria", que ha vendido ya más de 300.000 ejemplares, ha asegurado que es "una contribución más" a la tarea moral de transmitir a las futuras generaciones un testimonio lo más "complejo" y "variado" posible de la historia reciente del pueblo vasco y de los crímenes cometidos por el terrorismo de ETA.

El éxito de esta novela no le ha aportado "humanamente" nada porque ha llegado tras la escritura del libro, pero ha reconocido que le ha proporcionado "estabilidad económica" y "la satisfacción" de comprobar que ha sido impulsor de debate e intercambio pacífico de ideas en su tierra natal.

Eso sí, reconoce que su visión desde la distancia que hay entre Alemania, país en el que vive con su familia, y España le ha servido para aprender la forma, a su juicio, "modélica", en la que los alemanes han afrontado su "terrible historia" y los crímenes que se cometieron en nombre del pueblo alemán.

Asesinatos, víctimas, amenazas, tristeza y llantos son algunas de las imágenes que invaden su memoria cuando recuerda aquellos que han dado vida a su última novela, sin embargo, ha reiterado que en ningún momento ha abandonado su convicción de que "por muchas atrocidades que haya cometido una persona no deja de ser humana".

La primera serie de HBO España será precisamente la de "Patria", adaptada por el guionista y productor Aitor Gabilondo en el que Aramburu ha reconocido tener "mucha confianza".

Las producción contará con una importante financiación, por lo que los actores que darán vida a sus personajes serán "actores de primera línea", ha adelantado.

Las consecuencias y el impacto del terrorismo de ETA en la sociedad vasca guiarán esta serie basada en la novela de Aramburu, quien se ha comprometido a no entrometerse porque no le gusta "ejercer de inspector" y prefiere "no poner límites a la creatividad de otros".

El escritor vasco ha confirmado que "Patria" es un ciclo literario "terminado" y ya trabaja en su próxima novela porque para él la escritura es la forma "de estar en este planeta y de atravesar la vida", e incluso se confiesa incapaz de pasar una época sin escribir.

Además, su posición literaria es, en su opinión, "muy favorable" porque vive en Alemania, un país "sosegado", pero para su arte literario se alimenta de lo que ocurre en España, que es "mucho más interesante", ya que "de los problemas nacen historias", ha reflexionado.