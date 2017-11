La fantasía da al español Alejandro Morellón el Premio Hispanoamericano de Cuento

El escritor madrileño Alejandro Morellón Mariano se convirtió hoy en el primer autor español en ganar el Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez gracias a su obra "El estado natural de las cosas", que con su fantasía venció en la IV edición del galardón.

El jurado del premio que se falla en Bogotá destacó del trabajo de Morellón Mariano que su obra se sirve de la metáfora para con "argumentos fantásticos" reflejar "con gran exactitud nuestras preocupaciones cotidianas".

"La ficción no tiene por qué ir reñida con la realidad, creo que el imaginario de lo real pone limites al imaginario de lo fantástico, entonces y teniendo en cuenta esa premisa, es imposible disociar realidad y ficción porque la realidad es una cosa muy subjetiva, (...) la ficción es especular con la realidad que cada uno vive", dijo el escritor en una rueda de prensa.

Nervioso confeso, explicó que la violencia cotidiana le sirvió como inspiración en la redacción de "El estado natural de las cosas" (editorial Caballo de Troya) y subrayó que "a nuestro pesar", todos vivimos "rodeados de violencia".

"Es algo que la persona vive y el escritor no puede desligarse de esa sensación. Los relatos tienen violencia porque en nuestro entorno hay violencia", apuntó Morellón Mariano.

Tal vez por eso, el jurado del premio de cuento más importante en lengua española subrayó que el escritor nacido en Madrid en 1985 y criado en Palma de Mallorca muestra cómo "los conflictos de pareja se concretizan en la división física de la arquitectura de una casa".

El jurado, compuesto por Roberto Burgos Cantor (Colombia), Vlady Kociancich (Argentina), Alberto Manguel (Argentina), Anne McLean (Canadá) y Vicente Molina Foix (España), también explicó que el libro muestra "la tragedia de la pobreza cotidiana en nuestras sociedades que está contada en la tragicomedia de un hombre que decide vender su mano izquierda".

"Las catástrofes naturales tan presentes en nuestra época se enfrentan no como tragedias ni dando lugar a la resignación, sino creando rituales que divinizan, por ejemplo, a un huracán con ofrendas humanas", dicta el acta acerca de "El estado natural de las cosas".

El premio está dotado con 100.000 dólares para el ganador y 2.000 para los otros tres finalistas: la boliviana Liliana Colanzi, el argentino Federico Falco, el mexicano Daniel Salinas Basave y la también española Soledad Puértolas.

Con esa cantidad, el español reconoció que podrá dejar "la precariedad", si bien explicó que todavía no es capaz de visualizarlo.

Tan es así, que el próximo viernes debe volver a su ciudad natal, donde seguirá trabajando en la librería en que encontró empleo y a la que cuando llegó no se vendía "El estado natural de las cosas".

Eso muestra también la importancia de un premio, que según la directora de la Biblioteca Nacional de Colombia, Consuelo Gaitán, se ha consolidado como "el mas importante" de cuento en lengua española.

El libro de Morellón Mariano era difícil de encontrar en las librerías madrileñas, según explicó su propio autor, lo que no fue óbice para que se llevara el galardón.

"Por eso fue una sorpresa que me nominaran y doble sorpresa que apostaran hoy por 'El estado natural de las cosas'", comentó.

De esta manera y ante su sorpresa, el nombre del escritor español queda inscrito en el premio tras los del argentino Guillermo Martínez, que ganó la primera edición del premio en 2014 con "Una felicidad repulsiva"; el de la boliviana Magela Baudoin (2015) con "La composición de la sal", y el del colombiano Luis Noriega que con "Razones para desconfiar de sus vecinos" venció en 2016.

Probablemente, ahora se revierta la situación que Alejandro Morellón vivió antes de viajar a Bogotá para aspirar al premio. Entonces, y mientras buscaba trabajo en librerías, miraba si su obra estaba en la tienda en la que había dejado su currículo y "casi nunca lo encontraba".

Morellón Mariano tiene publicada una novela, titulada "Y he aquí un caballo blanco", finalista del Premio Nadal, y dos libros de relatos: "La noche en que caemos (Premio Fundación Monteleón) y "El estado natural de las cosas", galardonado hoy.

Por eso reconoce: "El cuento me va a acompañar de por vida, me siento muy identificado y me representa".