De la Navidad es buena hasta la nostalgia porque eleva la autoestima

Ya está aquí la Navidad, y como cada año en todas las familias se echará de menos a alguien. No necesariamente porque haya fallecido, puede que la razón sea que está lejos, pero siempre aparece ese sentimiento de echar de menos algo o a alguien. Eso es la nostalgia.

La mayoría de los diccionarios la definen como un sentimiento de pena o tristeza producido por la ausencia de alguien o algo. Pero muchos psicólogos afirman todo lo contrario.

El profesor Rodolfo Gordillo es de los que afirman que la nostalgia es un sentimiento feliz. Y es que si se piensa bien, es cierto que ese sentimiento causa un estado de felicidad momentáneo. En su artículo 'Feliz Navidad y próspera Nostalgia' afirma que detrás de esa tristeza se esconde un sentimiento de amor que nos aportará el bienestar y la fuerzas necesarias para seguir siendo nostálgicos.

De tal manera que no hay que confundir nostalgia con tristeza. "El recuerdo nostálgico tiene una sensación positiva al recordar esa experiencia bonita. Pero si lo asociamos con la falta de esa personas y pensamos que lo echamos de menos, se puede cruzar la delgada línea que separa la nostalgia de la tristeza" afirma Gordillo.

Pero en realidad la tristeza es una valoración racional que el ser humano hace del recuerdo positivo que le sobreviene, y más en estas fechas tan señaladas. Porque la nostalgia, tal y como afirma el profesor "nos ayuda a afrontar momentos duros". "Es la única experiencia que es capaz de convertir la tristeza en el motor más potente al que acudir para afrontar con toda la fuerza que pueda darnos el amor, todo aquello que nos haga evocar un pensamiento nostálgico. La nostalgia nos proporciona (algo que nunca deberíamos olvidar) el mejor efecto preventivo natural contra la soledad".



La nostalgia no es un sentimiento del que se pueda huir. "Los recuerdos surgen de manera automática y se tiene que disfrutar de él y compartirlo, y no verlo como algo malo, sino como algo positivo", afirma Gordillo. "Es la Navidad el mejor momento del año porque está lleno de esos recuerdos que me hacen ser quién soy y por los cuáles aquellos que recuerdo aún siguen aquí conmigo".

Y es que sentir nostalgia es bueno también para la mente. El profesor dice que "recordar, por una parte, aunque sea de una manera inconsciente, nos hace sentir que seguimos vivos. Y además ayuda a nuestra memoria biográfica a que no se deteriore y siga activa".

"Si eres una de esas personas que en Navidad se pone triste, la psicología está indicando que esa es la clave para sentir una experiencia revitalizadora", afirma el profesor.

Los psicólogos sociales Jochen Gebauer y Constantine Sedikides comentan que la nostalgia es una experiencia muy normal y muy habitual que no tiene porqué producirnos desazón porque en Navidad nuestro sentimiento de anhelo se dispare. Es más, ojalá siempre fuera Navidad porque la nostalgia tiene todas estas características:

1. Se produce en todas las etapas evolutivas que van desde la niñez a la vejez, pasando por la adolescencia y la adultez.

2. Serena el ánimo.

3. Eleva la autoestima.

4. Fortalece las relaciones interpersonales y de solidaridad.

5. No es una forma patológica de melancolía.

6. Ayuda a afrontar la soledad.

7. Presenta un secuencia de superación.

8. Impide que pensamientos negativos enturbien el estado de ánimo.



De modo que estas Navidades se echará más de menos a todos los que no están, para así sentir la felicidad que provocan sus recuerdos y ayudar a nuestra memoria a estar siempre viva. Y las lágrimas que se derramen por la falta del ser querido serán mucho más dulces si se recuerdan los buenos momento vividos.