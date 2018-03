El veterano sedero de la falla infantil de Barrio Beteró se salvará del fuego

El ninot de la falla infantil de la comisión Barrio Beteró, titulado "L'últim velluter (el último sedero)" y obra del artista fallero Sergio Gómez, ha sido elegido por votación popular para ser indultado de las llamas del día de la Cremà de las Fallas de Valencia del próximo día 19.

Así lo ha anunciado este miércoles la Junta Central Fallera en la Exposición del Ninot, abierta desde el pasado 2 de febrero en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, tras el recuento de los votos, que arroja un resultado final de 12.631 para este grupo escultórico frente a los 8.130 del segundo clasificado, el de la comisión Reina-Plaza de la Paz-San Vicente.

El grupo representa a un veterano artesano de la seda rodeado de sus telas y de cuatro pequeñas falleras en paños menores, esperando que las vista con la indumentaria típica valenciana.

El anuncio ha llenado de júbilo a los representantes de la comisión ganadora, quienes posteriormente se han llenado el grupo escultórico hacia su falla, situada en el barrio del Cabanyal.

Se da la circunstancia de que el artista que protagoniza este "ninot indultat" se encontraba presente en la Exposición del Ninot al hacerse público el resultado final del escrutinio.

Se trata del sedero Vicente Enguídanos, quien ha relatado a los medios que representantes de la falla Barrio Beteró fueron a visitarle al Colegio Mayor de la Seda para informarle de que habían hecho un ninot con él como protagonista, lo cual le causó una gran sorpresa.

"Es muy bonito", ha dicho Enguídanos, quien ha valorado especialmente cómo el artista fallero ha reflejado los motivos de algunas telas de espolín que ha hecho precisamente este sedero, quien ha comentado entre bromas: "Lo que más me gusta es que no me van a quemar".

El año pasado, el "ninot indultat" infantil fue el grupo escultórico formado por niños jugando en una fuente, realizado por el artista Joan S. Blanch para la falla Duque de Gaeta-La Pobla de Farnals.