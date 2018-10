15 consejos para utilizar disfraces y maquillajes de Halloween con seguridad

No caer en el consumismo excesivo que acompaña todas estas fiestas "prefabricadas": En vez de comprar platos, servilletas o guirnaldas temáticas de un solo uso, que no son baratas y no se podrán reutilizar, OCU recomienda elegir productos reutilizables, naturales, auténticas calabazas de la frutería, hojas caídas de los árboles, piñas…o pedir a los más pequeños que hagan ellos mismos sus dibujos y decoren la casa.