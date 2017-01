España

Un 62 por ciento de universitarios ha sufrido o conoce algún caso de violencia machista

El 62 % de los universitarios en España ha padecido o conoce a alguien que ha sufrido violencia machista en el ámbito universitario, según revela un estudio de la Community of Research on Excellence for All (CREA) de Barcelona, publicado en la revista Violence Against Women.