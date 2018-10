Del ultimátum al diálogo: Torra pide formalmente una reunión con Sánchez

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha decidido cambiar de dirección. Ayer lanzó un ultimátum a Pedro Sánchez para convocar un referéndum; hoy ofrece diálogo de forma oficial a través de una carta. El líder de la Generalitat emplaza al presidente del Gobierno a mantener una reunión “en las próximas semanas”. Torra le invita a la Generalitat para hablar del “ejercicio del derecho a la autodeterminación".

El Ejecutivo respondió de forma inmediata a Torra: “no aceptamos ultimátums de nadie”, dijo en rueda de prensa Isabel Celaá. La portavoz del Gobierno mantuvo abierta la puerta del diálogo pero rechazó de plano la posibilidad de pactar un referéndum.

"Apreciado presidente, me pongo en contacto con usted para invitarle a reunirnos en las próximas semanas en el Palau de la Generalitat, según acordamos el pasado mes de julio en nuestro encuentro en la Moncloa", inicia Torra su misiva.

"Es imprescindible que concretemos los términos del diálogo para que realmente tenga una función resolutiva del conflicto político. Debemos hablar de todo en profundidad. De su proyecto para Catalunya, y también del ejercicio del derecho a la autodeterminación", expone Torra.

El president sostiene que la autodeterminación "es la solución que puede resolver el conflicto de forma sostenida y democrática". "El pueblo de Catalunya merece una respuesta valiente y distinta a la que ha recibido hasta hoy", prosigue Torra, que señala que "en breve" y a través de su gabinete se pondrán en contacto con el equipo de Sánchez para concretar la firma del encuentro.

El aniversario del 1-O protagoniza el debate en el Parlament

El independentismo ha mostrado en el debate de política general la ruptura que se vive en su seno. La CUP ha vuelto a exigir a Torra que tome posición, según la formación anticapitalista no puede pedir a los CDR que sigan apretando mientras manda a los Mossos a reprimir las manifestaciones. Torra ha respondido: “He venido para hacer república. El día que no pueda, me iré”.

La ruptura no solo se ha mostrado con los cupaires. Esquerra Republicana de Catalunya se ha desmarcado este miércoles de las palabras pronunciadas por Torra. Los republicanos han confesado que no tenían conocimiento del ultimátum que Torra podría sobre la mesa. El diputado en el Congreso, Gabriel Rufián ha ido un paso más allá y ha afirmado que “los ultimátums los carga el diablo”.

Torra ha pedido que los 34 diputados de JxCat, los 32 de ERC y los 4 de la CUP vuelvan a ser una mayoría sólida en el Parlament, advirtiendo: "Si no somos capaces de ponernos de acuerdo, no lo conseguiremos. O la hacemos todos juntos o no lo lograremos".

El presidente ha defendido que, cuando el independentismo ha sumado, ha permitido grandes avances: "Necesitamos el momento eléctrico que fue el primero de octubre".