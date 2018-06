Los tuits más despreciables sobre la acogida de los 629 migrantes del Aquarius

El rescate del Aquarius con 629 migrantes a bordo ha sido objeto de comentarios durante toda la semana, sin embargo, lejos de ensalzar la solidaridad de la medida de salvamento marítimo, las redes sociales han sido protagonistas de múltiples muestras de racismo, xenofobia, absoluta falta de humanidad y manifiesta ignorancia.

#RugiadosALaMoncloa albergó durante las primeras horas de la noticia los argumentos más manidos. El cumplimiento de los derechos humanos, como servicio público, justifica que las medidas se promuevan desde el Gobierno nacional (y la comunidad internacional en su conjunto).

Otros apostaron por el humor para rematar sus comentarios xenófobos con un más que evidente desconocimiento. Hacer una demostración de racismo en Twitter parece haberse convertido estos días en el deporte nacional.

Las personas que diariamente se arriesgan a morir en el mar huyen del terror en sus países de origen, los supuestos beneficios económicos que obtendrían por llegar a España no compensarían, incluso en el caso de que existieran, si pudieran quedarse en sus casas.

He tenido que ir al Ramon y Cajal, y creía que ya habían soltado a los del #Aquarius

Ahí estaban unos 20, señalizandote como aparcar, pensarán que somos de su aldea y no sabemos..

Y alguno que otro mientras hablando con su smartphone, de no menos de 500€

Pero no eran ellos..