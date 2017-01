Zoido revela mañana un plan para ganar la partida a los accidentes de tráfico

El ministro del interior, Juan Ignacio Zoido, trazará el martes en el Congreso las líneas generales de una de sus políticas prioritarias: frenar la siniestralidad vial después de que 2016 rompiera la curva descendente de una década que situó las cifras de fallecidos en las carreteras en mínimos históricos.

Aunque no se sabe los ases que Zoido guarda en la manga, lo cierto es que Interior, a través de la Dirección General de Tráfico (DGT) que encabeza Gregorio Serrano, ha mostrado ya las primeras cartas de la baraja para comenzar una partida contra los accidentes que quiere ganar.

Nadie imagina ni por asomo la vuelta al escenario de hace una década, pero las sucesivas subidas en el número de víctimas que se registraron casi cada mes de 2016 encendieron las alarmas y abrieron una nueva fase de búsqueda de alternativas al antídoto que hasta ahora se había mostrado mas eficaz en la lucha contra la siniestralidad: el carné por puntos.

Y mientras se produce ese debate, la DGT ha anunciado ya algunas medidas que pueden contribuir a la reducción de los siniestros, como la que el sábado presentó el propio Zoido en una carretera de Sevilla, casi al final del primer mes del nuevo año, que ha comenzado con mejores augurios, ya que hasta ayer mismo había 18 fallecidos menos que en enero del año pasado.

La medida que Zoido dio a conocer es la colocación de bandas sonoras y en relieve en tramos peligrosos de vías convencionales. El escenario piloto será el tramo de la carretera autonómica A-375 que une la localidad sevillana de Utrera con la gaditana de Puerto Serrano y se actuará en unos 45 kilómetros.

Otras dos medidas que anunció la DGT recientemente: limitar la velocidad de los coches y vehículos pesados en las carreteras y en los días y horas de mayor afluencia de ciclistas, y sacar a los camiones de las vías convencionales con más tráfico y siniestralidad siempre que exista una alternativa mejor.

2016 cerró con 1.160 muertos en las carreteras, lo que significa un 2,6 por ciento más que el año anterior. El incremento de la movilidad ante el inicio de la recuperación económica, la antigüedad del parque de vehículos o el consumo de drogas se sitúan como causas de ese aumento.

Pero según algunos expertos, detrás del repunte están también el mal estado de las carreteras o la menor presencia de agentes de la Guardia Civil debido al reajuste de la jornada laboral y la disminución de efectivos.

El presidente la asociación de víctimas de tráfico DIA, Francisco Canes, ha ofrecido a Efe algunas recetas contra la siniestralidad, como una mayor inversión en vigilancia con aumento de la plantilla de la Guardia Civil de Tráfico.

Además, ha expresado la necesidad de retomar el consenso de todos los agentes implicados y de hacer más caso al Consejo Superior de Tráfico.

Canes propone también adaptar la legislación a las nuevas infracciones, como el envío de wasap, para que tengan la sanción coercitiva y disuasoria adecuada, e implementar mejoras en las carreteras secundarias, como las bandas rugosas.

Mientras, el director de Seguridad Vial de la Fundación Mapfre, Jesús Monclús, ha abogado por un amplio paquete de medidas que impliquen no solo a Interior, sino a otros ministerios como Industria o Fomento y a las autonomías.

Para Monclús, hace un año que se tenía que haber empezado a implementar medidas, pero el "impasse" político no lo ha permitido. Ahora es un buen momento para ello, destaca a Efe este experto, para quien no es tan preocupante el repunte del año pasado, sino el hecho de que en los tres últimos ejercicios no haya habido mejoras.

Medidas formativas y sancionadoras deben complementarse, según Monclús, con otras relacionadas con la tecnología de los coches y las carreteras y su vigilancia. Tras tres años en los que se ha bajado la guardia, ahora toca "recuperar el pulso", concluye.