Tres torrijas que hay que probar en Madrid

La tradición de las torrijas ha vuelto con fuerza y con ganas. Un postre muy familiar que no falta nunca en las cartas de restaurantes y en los escaparates de las pastelerías. Hoy hemos querido recorrer tres pastelerías de Madrid donde la torrija se convierte en la estrella de la temporada. Cada una diferente. Cada una con su historia

En PANOD cuando llega este tiempo de tradición y de sabor encontramos unas torrijas jugosas y delicadas, ligeras y saludables. En PANOD las torrijas están elaboradas con masa de brioche y se hacen al horno. El brioche aporta una textura y sabor únicos; y cocinarlas al horno en vez de freírlas hace que sean mucho menos calóricas. En este sentido, son el resultado de un procedimiento artesanal. El pan de brioche que se elabora en el obrador es macerado con leche infusionada en canela y azúcar, y más tarde se pintan con huevo y se hornean. Tras salir del horno se rebozan en azúcar y canela. El maestro pastelero de esta profesionalizada panadería y pastelería nos explica que “con esta técnica se potencia el sabor y a la vez se consigue que sean más saludables y digestivas”. En PANOD encontramos -como siempre- un producto de alta calidad. PANOD en C/Prim nº1. T. 915 99 48 45

En LE BEC-FIN MADRID -la confitería situada en el Barrio de Salamanca– destaca por una constante innovación impulsada por Mercedes Liñero. Las elaboraciones, inspiradas en la repostería francesa, no solo están confeccionadas con las mejores materias primas, como por ejemplo la mantequilla y harina traídas directamente del país galo, si no que también tienen unos sabores y diseños únicos. Para estas fechas de la Semana Santa, LE BEC-FIN MADRID ha querido rediseñar la típica torrija dándole un carácter auténtico con la personalidad que le define. La torrija o tostées dorées como se conocen en Francia de donde data la primera receta, es una elaboración típica desde hace cientos de años que se preparaba en las casas europeas durante la cuaresma. Se trataba de aprovechar el pan sobrante de unos días atrás, que después se empapaba en leche y canela y posteriormente se rebozaba para finalmente freírlo. Una torrija muy especial que va a ser la sensación de este año en Semana Santa. LE BEC-FIN MADRID, C/ Claudio Coello nº58. T. 911 63 74 68

Y en NUNOS la colección de torrijas para 2018 aúna tradición con los sabores de la tierra de dónde surge cada uno de los cereales. Creaciones únicas como la de pan de centeno y cornflakes con relleno de strudel que nos traslada inmediatamente al norte de Europa. De Latinoamérica, llega la quinua, cereal de dioses, con la que el maestro pastelero José Fernandez nos cautiva con una torrija de quinua al aroma de Pisco y toffee de lima. También trabaja con el maíz, llevado a la torrija, en un pan bañado en leche y azúcar moscovado en formato sandwich con relleno de mantequilla de cacahuete y grué de cacao. Sabores asiáticos que nos llegan de la mano de la torrija bañada con leche de coco y pan de chía, terminada con ratatouille de piña. Y es que cualquier cereal, tratado con mimo y esmero, puede convertirse en una torrija sublime. Pero las mayores sorpresas nos llegan de casa. En NUNOS encontramos la torrija de pan de escanda rellena de cuajada con miel ecológica. El guiño a la tradición abandonada nos llega de la torrija de cinco cereales y cinco semillas: para ello nos proponen la torrija de pan de cinco cereales y cinco semillas con el que construye una torrija genial rellena de otro de nuestros clásicos que funciona a la perfección, las pasas al ron. NUNOS, C/ Narváez nº63. T. 914 09 24 56