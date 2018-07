Los diez titulares que deja la nueva aparición de José María Aznar

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha concedido una nueva entrevista en Onda Cero, con Carlos Alsina. El que fuera el líder del Partido Popular hace pocas apariciones por los medios de comunicación pero cuando lo hace, Aznar no se escapa sin dejar algún que otro titular. Sus discrepancias con la dirección popular son notables desde hace años y el expresidente, siempre que puede, deja constancia de ello.

A pesar de intentar escapar, José María Aznar ha tenido que responder a la situación interna que vive el Partido Popular, a la reciente moción de censura contra Mariano Rajoy y la situación en Cataluña. Estos han sido diez titulares que ha dejado el expresidente del Gobierno en su entrevista radiofónica:





“No se si estoy al corriente de pago en el PP. No voy a participar”

Aznar mira para otro lado en lo que se refiere al proceso interno que vive el Partido Popular, o por lo menos eso es lo que dice. Preguntado por su participación, Aznar ha admitido que “no se si estoy al corriente de pago. Voy a estar al margen de este proceso. No me he inscrito y no voy a participar”. Aun así ha querido dejar claro que aunque no va a votar, eso no le impide dar su opinión.





“El desconcierto lo ha generado el PP”

Que Aznar no ha estado de acuerdo con la posición del PP en los últimos años no es un secreto. El expresidente del Gobierno ha aceptado que “el desconcierto lo ha generado el Partido Popular y es una de las cosas que tiene que corregir”, algo que espera que se arregle tras este proceso de renovación.





“Se me ha acusado de desleal”

“El PP era un partido que había ofrecido estabilidad. Es la unión de y garantía de permanencia y seguridad de la democracia en España. Era una expresión de la continuidad de la transición. Es activo se ha perdido”. Así de rotundo ha sido Aznar sobre la crisis que ha vivido a su juicio la formación conservador. Además, señala a los culpables: “Algunos tendrán que responder y explicar por qué se ha perdido. Ese activo se entregó y ahora se ha perdido”. Además ha añadido: “Se me ha acusado de desleal”, por explicar su posición.





“Me preocupa que lo que salga sea útil”

Una vez más la preocupación de Aznar se ha centrado en la utilidad que el PP tenga a partir de ahora. “Me preocupa que lo que salga del PP sea útil” ha dicho sobre el proceso de primarias, para añadir que debe ser “una fuerza política de Gobierno en España y que el centro derecha se vuelva a unir”, algo que él considera su legado.





¿El PP está en peligro de extinción? “Depende”

“¿El PP está en peligro de extinción?” preguntaba Carlos Alsina, a lo que José María Aznar respondía “depende” entre risas. El expresidente reflexionaba que “si no se refunda, dejará de ser un partido de Gobierno y si no está el PP, el centro derecha recaerá en otras bases”. Una clara alusión al partido de Albert Rivera que, como él mismo ha citado, ya es la fuerza de derechas que gana en Cataluña.





“Las cercanías o las lejanías las marcan los candidatos”

Sobre los candidatos, Aznar ha mantenido las distancias en todo momento. El expresidente no se ha posicionada y ha afirmado que “las cercanías o las lejanías las marcan los candidatos” con respecto a su persona. Ya que para Aznar su posición “sigue siendo la misma”. Alsina ha preguntado directamente si su candidato es Pablo Casado, a lo que Aznar ha huido sin entrar en nombres propios del proceso para destacar que “nunca he creído en los proyectos personales”.





“Hay personas que han intentado cargarse parte de la historia del partido”

“Hay personas que han intentado cargarse parte de la historia del partido. Ahora, hacen un ejercicio de desmemoria. Además una historia bastante buena”. Así se ha referido José María Aznar a las formas en que la última dirección popular ha tratado su legado.





Aznar y Rajoy

“La primera persona a la que invité en Moncloa se llama Manuel Fraga. Bajé a recibirle y le invité a cenar. Es la primera persona que fue porque yo no me olvido por qué estoy yo aquí.”. Este es otro de los recados que ha dejado Aznar para Mariano Rajoy. El expresidente ha sido preguntado por ocurrido entre ellos y la distancia que les separa. Aznar no ha querido mencionarle directamente, ha insistido en que la relación con un presidente del Gobierno la marca el presidente y que todo es decisión de Rajoy; para terminar explicando lo que él hizo. “Lo que hicieron otros es cosa suya” ha sentenciado.





“En un campeonato de persistencia no tengo claro que vaya a perder”.

“En un campeonato de persistencia no tengo claro que vaya a perder”. Así es como se ha mostrado Aznar ante la insistencia de Carlos Alsina con sus preguntas. El locutor ha intentado en varias ocasiones tirar de la lengua al expresidente y Aznar ha insistido: “si va a preguntarme por los candidatos, mejor hablamos de la Selección Española de fútbol”.





“Quien gana las elecciones en 2004 decide practicar un discurso guerracivilista”

“La transición española se desvía en el año 2004” ha afirmado Aznar ya que considera que “quien gana las elecciones decide practicar un discurso guerracivilista. Basado en la exclusión de media España en las posibilidades de gobernar”. Pero el golpe para el PP también llega aquí porque cuando cambia el gobierno en 2011 eso no se corrigió” dice Aznar. Por ello cree que ahora, “hay que recuperar los valores de la transición”.