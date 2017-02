Los vientres de alquiler llegan al debate político: C's levanta la bandera y el PP se divide

Se calcula que a España llegan al año alrededor de mil niños gestados en vientres de alquiler procedentes de países en los que esta práctica está permitida como Estados Unidos, Canadá o México. La gestación subrogada (técnica de reproducción asistida que consiste en que una mujer geste hijos para un tercero con el que normalmente no tiene ningún vínculo genético) está provocando una discusión interna en el PP. Mientras destacados pesos pesados como el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, la líder municipal del PP madrileño, Esperanza Aguirre, o el dirigente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, avalan la regulación sobre los vientres de alquiler, otro sector del partido se muestra reacio a aceptarlo.

Once años después de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sacara adelante la Ley sobre Reproducción Asistida que declara nulos los contratos de gestación subrogada, se sigue, a espaldas de la Fiscalía, inscribiendo a miles de niños en virtud de una instrucción de la Dirección General de Registro y del Notariado de 2010.

Desde el PP, el vicesecretario Javier Maroto se posicionó favor de esta práctica y anunció que se iba a debatir durante el Congreso Nacional que se celebrará este fin de semana. Sin embargo, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha admitido que en el texto de la ponencia Social no se incluyó la gestación subrogada. Se trata de una cuestión que puede provocar "debates profundos" y de "calado" y, afirma que puede que el cónclave no sea el "mejor foro" porque no se puede "despachar en dos minutos".

Esperanza Aguirre, la única popular que acudió en 2015 a la convocatoria de 40 plataformas antiabortistas bajo el lema ‘Por la vida, la mujer y la maternidad’, ha dicho que está a favor “porque soluciona los problemas de mucha gente”. La exdiputada y exportavoz de Asuntos Sociales Lourdes Méndez se sitúa en el extremo opuesto: “Estoy en contra de la regulación. Más que de motivos religiosos, se trata de una cuestión de derechos humanos, porque la maternidad subrogada ataca a la dignidad de la mujer. Si se impone la regulación en el congreso nacional, el PP ya no será mi partido. Me iré”.

El rechazo a la gestación subrogada ha unido a un sector de los populares, la Iglesia católica con los sectores feministas del PSOE y Podemos, contrarios todos a “cualquier práctica que vulnere los derechos de las mujeres”. No se han pronunciado aún ni Mariano Rajoy ni la ministra de Igualdad Dolors Montserrat.

El PP ya intentó dar un paso en este asunto de la mano de Cifuentes hace un año. La presidenta de la Comunidad impulsó junto a Ciudadanos una proposición de ley en la Asamblea de Madrid para regular la maternidad subrogada. Sin embargo, la ruptura de la disciplina de voto de tres diputados populares impidió que saliera adelante, porque PSOE y Podemos sumaron más votos.

Por su parte, Ciudadanos quiere regular por ley la gestación subrogada y ha organizado este martes en Madrid una conferencia para abrir el debate sobre los llamados vientres de alquiler. Días antes del congreso nacional y poco después de que voces dispares se hayan pronunciado en el PP.

“Es una realidad que muchas parejas de España tienen que acudir a otros países para ser padres", ha dicho Arrimadas. "No podemos seguir dando la espalda a esta realidad. Buscamos soluciones y no miramos hacia otro lado", ha añadido sobre el encuentro que cuenta con la presencia de Albert Rivera; Pedro Fuentes, ginecólogo que preside la asociación Son Nuestros Hijos; la diputada Patricia Reyes; el empresario Kike Sarasola; y Sonia Ruano Ramos, que es madre a través de esta vía.