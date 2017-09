Aquí tienes las respuestas a las 10 preguntas que más hacemos a Google

Gizmodo ha recogido cuáles son las preguntas más frecuentes que hacemos a Google y en teinteresa.es hemos querido dar respuesta a estas “grandes cuestiones” para hacerte más fácil el final del verano y la vuelta a la rutina.





1. Cómo atar una corbata

Parece que el nudo de la corbata sigue siendo una asignatura pendiente para los españoles, pero no dejes que este complemento se te resista. Además, una vez controlado el nudo más básico puedes probar con otros diferentes para ser el más elegante allá donde vayas.





2. Cómo besar

Ser un experto en esta materia requiere de práctica y es que ya sabes que “la experiencia es un grado”, pero sí quieres dotarte de un poco de teoría también puedes verte algún tutorial en Youtube y ganar en confianza.





3. Cómo quedarse embarazada

Son muchos los resultados que nos devuelve Google a esta cuestión, desde remedios naturales a tratamientos en clínicas de fertilidad; sin embargo, tener relaciones sexuales los días en que se está ovulando, por regla general, es la práctica que más te acerca a la maternidad.

4. Cómo perder peso

Seguro que con la vuelta de las vacaciones los excesos nos fuerzan a hacer esta búsqueda que no siempre nos devuelve los mejores resultados. Hay que desechar dietas milagro, pues no hay una forma saludable de perder peso rápidamente. Además, si quieres evitar el temido “efecto rebote” la bajada de peso debe ir de la mano de una dieta equilibrada, ejercicio y un especialista. Empieza por reducir los dulces, el alcohol y los productos procesados (patatas fritas, embutidos, comida rápida, refrescos…) e incorporar a tu dieta más frutas y verduras. No hay más truco.

5. Cómo dibujar

Esta cuestión es muy amplia ya que no especifica qué quieres dibujar ni con qué instrumento o técnica. No obstante, en Youtube puedes encontrar tutoriales para todos los gustos y niveles, y consejos para iniciarte o mejorar.





6. Cómo ganar dinero

Quizá como respuesta a esta pregunta muchos esperen algún truco mágico o milagroso, parecido a los que quieren adelgazar 10 kilos en una semana, pero no. En teinteresa.es somos de lo más tradicional (al menos en este sentido) y consideramos que la manera más afectiva de ganar dinero es trabajar. Puestos creativos, en una oficina, se youtuber o comedor de tartas profesional… Trabaja en lo que quieras o en lo que puedas.





7. Cómo hacer tortitas

Hacer tortitas americanas no tiene mucha complicación, ya que se trata de una receta fácil y rápida. Hazte con harina, levadura, aceite, leche, huevos y azúcar y ya tienes todo lo necesario para hacer unas esponjosas tortitas caseras.





8. Cómo se escribe una carta de presentación

Enviar una carta de presentación puede ser en muchos casos requisito indispensable para solicitar un empleo y es, por ello, que tiene tanta importancia. Su función es presentarte e introducir brevemente tu candidatura, pero es importante que la escribas de modo que merezca la pena leerte, atento a estos tips:





9. Cómo hacer tostadas francesas

Si eres de los que también ha buscado “cómo perder peso” esta receta no es para ti, y es que las tostadas francesas o French toast son deliciosas pero tienen un alto contenido calórico. Eso sí, si eres un amante de los desayunos no puedes dejar de probarlas.





10. Cómo eliminar grasa abdominal

Una buena alimentación, agua y ejercicio son clave para reducir la grasa abdominal. Además, hay alimentos que son grandes aliados a la hora de conseguir este objetivo: http://www.teinteresa.es/salud/Quieres-vientre-Atento-alimentos-ayudar_5_1796870299.html

En cuanto a la actividad física recurre a ejercicios de abdominales para acabar con la grasa abdominal y lograr el ansiado vientre plano.