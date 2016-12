Siete regalos que nunca debes hacerle a una mujer en Navidad (ni el resto del año)

La Navidad no solo son cenas y fiestas con amigos, compañeros y familia. Te recordamos, por si lo has olvidado, que es también época de regalos y que tu chica espera con muchas ganas recibir el suyo. AdoptaUnTío.es, la plataforma de citas alternativa donde la mujer da el primer paso, ha pensado en ti y quiere ofrecerte algunas claves para que tu regalo no termine en la basura, en manos de su amiga o, puesto en lo peor, a la venta en cualquier plataforma de internet.

1. Peluches

El paseo ideal por una feria con novia del brazo y peluche en mano ha hecho mucho daño y aún está presente en el imaginario colectivo de los novios principiantes. Pero es hora de olvidarlo. Hace tiempo que las mujeres no tienen la necesidad de un peluche talla XXL como prueba de amor. Incluso si te parece una idea bonita para un primer regalo. No. Olvídate. Los peluches han dejado de adornar las camas para convertirse en un mero juguete de niños. Así que no te esfuerces en buscar el animal, corazoncito o emoticono del WhatsApp ideal hecho peluche y piensa en un regalo más a la medida de tu pareja. Te lo va a agradecer.

2. Pijama

¿En serio vas a regalar un pijama? Piensa que tu chica va a recibir esta Navidad -con un poco de suerte- solo cuatro pijamas: uno de su madre, otro de su abuela, otro de su tía (la que le regala el mismo modelo todos los años) y otro de su amiga, que vio uno monísimo en una tienda y se acordó de ella. ¿Te parece poco? Por eso, cúrratelo un poco más y no le hagas tener que ampliar el armario, que ya ni le caben en el cajón.

3. Bolsos y carteras

Sí, ya sabemos que es algo de lo más recurrente, que no conlleva problemas con la talla y que siempre hace ilusión. Pero seguro que tu chica tiene ya demasiados. Está bien como un primer regalo cuando aún no la conoces, pero si no es el caso, es hora de arriesgar y quebrarse un poco más la cabeza.

4. Utensilios de cocina

No. Esto se aprende ya en primero de relación. Es un regalo que nunca debes hacer. Y esto incluye: delantales con mensajes inspiradores, exprimidor en forma de corazón (sí, existen), una sartén para darle la vuelta a la tortilla o una sandwichera que marca el pan con dibujos ñoños. No. Olvídalo.

5. Sales de baño

Es otro de los clásicos-básicos de la Navidad. Pero se huele a distancia que lo has comprado a última hora. ¿Cuántas veces en el año va a utilizar las sales de baño tu chica? ¿Una? ¿Ninguna? Que no te confunda el packaging. Sigue buscando.

6. Lencería

Es un regalo que solo puedes hacer en dos casos: cuando eres su madre y cuando lleváis más de tres años juntos y no importa ya que el regalo tenga un sentido sexual. Si tu caso no es ninguno de estos, cambia de idea.

7. Paquetes-regalo

Es Navidad. Vas paseando por cualquier gran superficie o por tu perfumería de cabecera y los estantes están llenos de paquetes-regalo. Te encuentras el perfume de tu chica ya presentado en una preciosa cajita con un pequeño gel de ducha y una crema de manos formato mini para el bolso. Tu primer pensamiento es: ¡lo encontré! Y encima no tienes ni que envolverlo. Pero nada más alejado de la realidad. Además de pagar lo mismo por un envase más pequeño de su perfume, luego nadie utiliza el resto de productos de la cajita. Y además es probablemente el regalo que más huele a ‘ni me lo he currado’.

No te preocupes si hemos arruinado tu plan por completo. Siempre puedes sorprender a tu chica con un regalo para disfrutar juntos, como una cena en un buen restaurante, un par de entradas para el concierto de su grupo favorito o hasta un viaje.