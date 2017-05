Jaque a la pseudociencia: la OMC lleva 100 webs a la Fiscalía por peligrosas

El término pseudociencia no aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Sí lo hace pseudo, que quiere decir falso. Sin embargo, existe. La Wikipedia lo define como aquella afirmación, creencia o práctica que es presentada incorrectamente como científica, pero que no sigue un método científico válido, no puede ser comprobada de forma fiable, o carece de estatus científico.

Un ejemplo claro es el mito extendido de que las vacunas pueden provocar autismo. El origen de esta creencia reside en una publicación en la revista científica The Lancet que relacionaba la vacuna triple vírica con el desarrollo de autismo. Posteriormente, se comprobó que los datos del estudio eran falsos y que su autor, Andrew Wakefield, había mentido.

La batalla contra las pseudociencias no ha hecho más que empezar y tiene varios frentes abiertos.

La Organización Médica Colegial (OMC) va a trasladar "de forma inminente" a la Fiscalía General del Estado una relación documentada de alrededor de 90 páginas web que publicitan pseudoterapias "peligrosas" para la salud de los ciudadanos con el objetivo de que se inicie una investigación que lleve a su cierre.

Esta es una las primeras acciones del Observatorio creado recientemente por la OMC para luchar contra las pseudociencias, las pseudoterapias, el intrusismo y las "sectas sanitarias", según ha explicado su coordinador, el doctor Jerónimo Fernández, quien ha precisado que el documento se remitirá también al Defensor del Pueblo y a los ministerios de Sanidad y de Educación.

Tanto los médicos como los propios pacientes llevan tiempo luchando contra la proliferación de terapias o medicamentos "milagrosos" que curan determinadas enfermedades, especialmente el cáncer, que no solo constituyen un fraude sino que muchas veces pueden poner en peligro la vida de los afectados.

Estafas en la que están implicados dos catedráticos de la Universidad de las Islas Baleares, que fueron detenidos por vender como remedio contra el cáncer un fármaco sin homologar por el que habrían ingresado unos 600.000 euros a través de una fundación sin ánimo de lucro.

De "auténtica vergüenza" ha calificado el hecho el doctor Fernández, quien ha lamentado que estas personas "se hayan aprovechado de la situación de vulnerabilidad de unos pacientes que tienen un padecimiento tan grave como el cáncer". "Ni deontológicamente, ni profesionalmente, ni científicamente, ni a nivel humano es admisible", ha recalcado.

Para el vicepresidente de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (APETP), Emilio Molina, "todavía es más grave" que los presuntos estafadores sean científicos de una universidad y ha considerado que hechos de este tipo "flaco favor hacen a la ciencia, a la investigación y a la salud en general".

Otro frente se librará el próximo se librará en la próxima Comisión de Sanidad del Congreso, donde se debatirá la propuesta de Ciudadanos para obligar por ley al médico que denuncien prácticas alejadas de la evidencia.

Aunque, cada día la nueva medicina germánica, un método creado por Ryke Geerd Hamer, se esté haciendo más famosa. Las campañas en contra de la psudociencia también. La última, bajo la etiqueta #StopPseudociencias, se amontonaron miles de mensajes pidiendo al Ministerio de Sanidad tomar cartas en lo que consideran un problema de salud pública: la proliferación de pseudoterapias y pseudociencias supuestamente beneficiosas para la salud pero cuyo efecto en el mejor de los casos es inexistente y en el peor se ha demostrado peligroso o contraproducente.