Ser padre adolescente, un problema común entre los hiperactivos

El embarazo no deseado es el principal riesgo en la trayectoria vital del adolescente, pese a que cada vez tienen más información la anticoncepción en estas edades no se hace de manera correcta.

Y es que, en un 52% de las mujeres la causa del embarazo no deseado fue que no utilizó ninguno método anticonceptivo en la relación y un 43% hizo un uso incorrecto o inconsistente del método anticonceptivo.

Unas cifras que aumentan entre los jóvenes que sufren trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Investigadores del Hospital Universitario de Aarhus (Dinamarca) han descubierto que estas personas son más propensos a tener hijos en la adolescencia.

En concreto, según los resultados publicados en la revista 'Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry', vieron que en la franja de edad de 12 a 15 años las niñas con TDAH tenían hasta 3,5 más probabilidades y los niños eran casi 2,5 veces más propensos que los jóvenes de su edad sin este trastorno.

Un adolescente "impulsivo" tiene más probabilidades de implicarse en "conductas de riesgo": adicciones, embarazos no deseados, múltiples parejas, sexo casual, accidentes de cualquier tipo, peleas, entre otras.

"Esperábamos encontrar un mayor riesgo, pero no de esta magnitud", ha reconocido el autor principal del estudio, Soren Dinesen Ostergaard, después de que estudios previos hayan constatado que algunos síntomas como la impulsividad o la falta de atención pueden conllevar comportamientos sexuales de riesgo sin que se hubiera comprobado si eso podía traducirse en un mayor riesgo de embarazo.

En general, los adolescentes con TDAH tienen al menos el doble de probabilidades que sus homólogos sin TDAH de ser padres cuando tienen entre 12 y 19 años, y también es probable que tengan más hijos a los 25 años.

"Está bien establecido que ser padre adolescente, con independencia de su estado de salud mental, es un problema tanto para los padres como los niños", según Ostergaard, que también recuerda que a cualquier edad "la crianza de los hijos suele ser más difícil para las personas con TDAH".

Pero en virtud de los resultados de su estudio, considera necesario poner en marcha nuevos programas de educación sexual y contracepción para los adolescentes que tienen este trastorno.