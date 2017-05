Un niño 'hackea' una conferencia de ciberseguridad con un osito

Reuben Paul, un niño de 11 años de Texas (EEUU), ha dejado atónitos a los cientos de asistentes de la One Conference 2017, una conferencia de ciberseguridad que se celebra en Países Bajos. Con un oso de peluche que tenía conexión Bluetooth y wifi, logrado manipular los dispositivos de la audiencia.

Para realizar esta hazaña, el joven ‘hacker’ ha conectado un dispositivo Raspberry Pi a su ordenador portátil con el objetivo de rastrear los aparatos con bluetooth de la sala. Usando el lenguaje de programación Python, el menor ha conseguido utilizar estos dispositivos para que su osito de peluche grabase audio y encendiera sus luces.

What to do when you're 11 years old? Hack your bear!

Respect @RAPst4r



#NLCyberpic.twitter.com/AeOBJ9gF0m