Una mujer sobrevive seis días sin pulmones hasta lograr un trasplante

Médicos canadienses han revelado que extirparon los pulmones a una mujer y lograron mantenerla con vida durante seis días hasta que le fueron trasplantados otros, mediante un procedimiento que se completó con éxito por primera vez.

Melissa Benoit, de 33 años de edad y que padece de fibrosis cística, contrajo en abril de 2016 una infección pulmonar que se extendió por todo su cuerpo y le causó un choque séptico que afectó al funcionamiento de los principales órganos.

"Thank you all." - Melissa Benoit pic.twitter.com/wYkOprB4dn