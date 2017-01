Las seis mejores apps que te ayudan a perder peso gratis

Contar calorías, programarte tus comidas, reñirte si no cumples con los objetivos... El nutricionista y el entrenador se han colado en los smartphones para que este verano no sigas recordando los porlvores de Navidad.

Teinteresa.es ha hecho una recopilación de las mejores apps para ponerte en forma:





Carrot Hunger

Carrot Hunger es un contador de calorías con mucho humor que ya ha trascendido en programas de la talla de Good Morning America y medios como la CNN, The Wall Street Journal o la revista Wired. La aplicación recompensa a sus usuarios cuando comen sano pero promete castigarlos duramente cuando hagan lo contrario con todo tipo de artimañas, incluidos mensajes vergonzosos en las redes sociales. Además, la app cuenta con un sensor –llamado iBeacon– que advierte cuándo te acercas peligrosamente a la nevera para activar su alarma.





FatSecret

La aplicación Contador de Calorías de FatSecret es una aplicación para adelgazar muy completa que dispone de una amplia selección de alimentos y platos con toda su información nutricional. Gracias a eso, es posible realizar tu propio diario de comidas en el que podrás añadir todos los platos que vayas consumiendo, así como su información nutricional. La aplicación se encarga de sumar el total de calorías ingieres durante un día, comparándolas después con la IDR o ingesta diaria recomendada, para decirte cuál debe ser tu objetivo diario de calorías ingeridas para perder peso. Por si fuese poco, también se encarga de sumar las calorías que quemas al dormir y mientras estás despierto.





Diet Point

Si no tienes ganas de pensar qué puedes hacer de comer para no engordar, esta app te ayudará a hacerlo para que tus comidas diarias contengan las calorías que necesitas pra que no engordes ni un kilo de más y alcances tus objetivos. Lo mejor: Cuenta con 150 planes de dieta clasificados en distintas categorías (vegetarianas, detox...) y calcula tu pérdida de peso a partir de tus rasgos físicos (metabolismo basal). Además, cada dieta cuenta con una lista para hacer la compra.





Salad Delight

Esta aplicación se adapta bastante al perfil del usuario. Configura un plan de dietas adaptado a tus objetivos, tus hábitos de deporte, tu estatura y peso actual. Solo una par de objeciones: las versión de Android es mejor que la de iOS porque las recetas están en español, y no en inglés, y además es más completa y tiene más variedad de recetas. Pero la idea es buena, así que habrá que esperar a que las dos versiones funcionen igual.





Fooducate

Fooducate se basa en una premisa muy sencilla, y es que no es necesario hacer una dieta, sino que se trata más bien de comer bien pero de forma sana. Así que, si eres de los que comparte esta filosofía de la alimentación, no dudes en descargarte esta aplicación. Fooducate analiza la información nutricional de los alimentos y te informa sobre sus características, aconsejándote las mejores elecciones. Puedes ver la información de productos incluso a través del escaneado de su código de barras, desde el uso de grasas trans, exceso de azúcar, colorantes nocivos, etc.





Sweat with Kayla

La conocida entrenadora personal Kayla Itsines tiene su propia aplicación basada en su famoso método ‘Bikini Body Guide’, un programa de entrenamiento y nutrición de 12 semanas que puede cambiar tu vida. Según tu peso y necesidades, esta app crea un calendario con una rutina establecida y te va indicando los cambios que experimenta tu cuerpo durante los meses de entrenamiento.