¿Cuál es el mejor momento para reservar y viajar en 2018?

Reservar en el momento adecuado puede suponer un gran ahorro para los viajeros en 2018, según los datos publicados por KAYAK.es. El buscador de viajes ha analizado millones de búsquedas para ofrecer a los españoles toda la información que necesitan para planificar sus vacaciones y aprovechar al máximo su presupuesto en 2018.

Vuelos de corta distancia: mejor esperar Los datos muestran que es mejor reservar con solo 1 o 2 meses de antelación a la mitad de los destinos de corta distancia favoritos de los españoles. Esperar hasta unas semanas antes de la fecha de salida puede permitir a los españoles ahorrar hasta un 38%, como en el caso de Reikiavik, en comparación con el mes más caro. En el resto de destinos, la antelación ideal para reservar oscila entre los 4 y los 10 meses, con un ahorro que va del 20% (Berlín) al 28% (Praga). En resumen, reservar con muchos meses de antelación no garantiza el ahorro; de hecho, los precios más altos para la mitad de los destinos se encuentran al reservar con un mínimo de 5 meses de antelación.

Vuelos de larga distancia: de 7 a 9 meses de antelación El momento perfecto para reservar vuelos de larga distancia desde España es entre 7 y 9 meses antes de la fecha de salida. Destinos como Buenos Aires o Cancún ofrecen un ahorro del 29% si se reserva con 7 meses de antelación. La gran excepción de la regla es la ciudad de Los Ángeles: la fecha ideal para reservar un vuelo a la ciudad de las estrellas es con tal solo 1 mes de antelación y ofrece el mayor ahorro de la lista, hasta un 36%. Otra ciudad estadounidense que no requiere tanta antelación es Miami, con un ahorro del 24% reservando solo 3 meses antes. Por otro lado, al igual que en el caso de los vuelos de corta distancia, los precios más altos se presentan al reservar con más de 10 meses de antelación.

Vuelos más baratos entre semana: En el caso de la mayoría de los destinos, los viajeros pueden ahorrar en sus vuelos si viajan a partir del martes, en lugar del fin de semana. De hecho, en destinos de corta distancia, los españoles pueden ahorrar hasta un 72% si evitan las escapadas de fin de semana. Fuera de Europa, los días a evitar son también durante el fin de semana y el ahorro oscila entre el 15% (Bangkok) y el 74% (Marrakech).

Alojamiento: cuanto más tarde, mejor: Los viajeros españoles pueden ahorrarse hasta un 48% en alojamiento si reservan en el momento adecuado. Aunque el destino que más ahorro ofrece es Krabi con 5 meses de antelación; en 9 de los 10 destinos de larga distancia analizados se recomienda reservar con solo 1-2 meses de antelación para conseguir el mejor precio. Por otro lado, en el caso de destinos de corta distancia, los españoles pueden ahorrar entre un 8% y un 38%, y el periodo más recomendado para reservar oscila entre 1 y 10 meses. La ciudad europea que ofrece mayor ahorro es Edimburgo con 2 meses de antelación y un 38% de ahorro potencial.

Cagliari: el destino de moda en vuelos para 2018 Hay un destino que se oye cada vez más entre los viajeros españoles: Cagliari, en la preciosa isla de Cerdeña, con un aumento de las búsquedas de vuelos del 185%. La isla sarda y su capital son famosas por sus paisajes, que combinan mar y montaña, y por su gastronomía. Los españoles que quieran visitar la capital sarda y conseguir el mejor precio deben reservar con 6 meses de antelación y evitar dejar la compra de los vuelos para el último momento; con un ahorro potencial del 31%. A la hora de elegir los días para viajar, la combinación jueves-viernes puede ahorrar a los españoles hasta un 78% en comparación con los días más caros (lunes-sábado).

Atenas: el destino de moda en hoteles para 2018 Parece que Europa es el destino favorito de los españoles tanto para vuelos como hoteles. En el caso del alojamiento, Atenas es la ciudad que más popularidad ha ganado en el último año, con un aumento del 120% en las búsquedas de hoteles en la capital griega. Los viajeros pueden ahorrar hasta un 41% si reservan el alojamiento con 3 meses de antelación, en comparación con el periodo más caro (8 meses de antelación).

¿Cómo reservan los españoles? Con el objetivo de entender mejor cómo reservan los españoles sus vacaciones, Opinium ha realizado una encuesta para KAYAK a miles de españoles sobre sus hábitos de planificación de vacaciones. Los resultados revelan que la mayoría de los encuestados (34%) pasa entre 1 y 3 horas buscando en internet antes de reservar sus vacaciones. En cuanto a la antelación, hay una clara diferencia entre las escapadas de fin de semana y los viajes de larga distancia. En el primer caso, más de la mitad de los encuestados (54%) afirma que reserva entre 1 y 4 semanas antes de la fecha de salida. Por el contrario, un tercio de los encuestados reserva viajes de más de 2 semanas fuera de Europa con una antelación de 1 a 3 meses; en particular, un 31% de los hombres vs. 27% de las mujeres. La encuesta muestra también el interés de los españoles por los precios, ya que un tercio de los encuestados comprueba los precios después de haber reservado para ver si han bajado. Aquí, la diferencia entre generaciones es clara, ya que un 53% de los mayores de 65 años no vuelve a comprobar los precios, frente a solo el 18% de los encuestados entre 25 y 34 años