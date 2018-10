Los siete mandamientos para combatir el cambio estacional y la llegada de octubre

Más conocido por sus siglas anglosajonas SAD (Seasonal Affective Disorder, 'triste' en inglés) el trastorno afectivo estacional (TAE) hace referencia a los fuertes cambios de humor que experimentan algunas personas durante el cambio de estación, principalmente en la época del verano al otoño, cuando el clima se vuelve más frío y los días más cortos.

Para reconocerlo debes analizarte y ver si has sentido que tu humor ha cambiado para peor en las últimas semanas sin ninguna causa. Si la respuesta es afirmativa puede que sufras de TAE y lo puedes descubrir si tienes algunos de estos síntomas.

-Tristeza

-Ansiedad

-Pesimismo

-Sentimiento de culpa

-Cansancio

-Irritabilidad

Para saber cómo combatirlo hemos contado con la ayuda de los expertos de hotel Barceló Imagine que nos han dado estas siete claves:





1. ENERGY BOOST

Es el momento perfecto para convertir las frutas y verduras en los aliados diarios. Un chute de vitamina C a través de las naranjas, melatonina en los plátanos o vitamina A en las manzanas. Estos alimentos favorecen el mejor funcionamiento del ritmo circadiano y del estado anímico.





2. EJERCICIO

Estamos acostumbrados a escuchar los múltiples beneficios que tiene practicar ejercicio y efectivamente, en este caso es muy bueno. Aunque sean 10 minutos en el salón de casa, cambiará la química de tu cerebro y te ayudará a mejorar tu estado de ánimo.





3. LA TERAPIA DE LA LUZ

Uno de los remedios más eficaces para la depresión estacional, está directamente conectado con la luz. Si la única que brilla en tu habitación es la de la tele, el móvil o el ordenador, es hora de sustituirlas por velas, luces LED por toda la casa y las ventanas sin ninguna persiana para que entre directamente.





4. AL AIRE LIBRE

Es importante salir a la calle a dar un paseo cada día, no solo por la melatonina del sol, sino por respirar el aire fresco y desconectar del trabajo o de la congestión del hogar.





5. UNA DOSIS DE COLOR

El color puede tener un gran impacto en el apetito, en el estado de ánimo y la concentración. Por eso, para subirte el ánimo lo mejor es pintar de un color alegre las habitaciones de la casa o incluir elementos brillantes en la decoración del hogar, nuevos cojines en el sofá, una nueva colcha para la cama, flores frescas por la casa... Hay muchas maneras de introducir una dosis de color en el día a día.





6. DULCE SOLUCIÓN

Diamonds are a girl's best friend, puede que eso funcionara para Marilyn Monroe pero... ¡Donde hay chocolate hay una sonrisa! Una pequeña porción de chocolate al día es lo que necesitas para sentirte mejor, ya que el cacao no solo ayuda a mejorar el humor, sino que reduce los niveles de ansiedad que causan el día a día, e incluso puede ayudar a prevenir algunas enfermedades crónicas.





7. PREPARA TU PRÓXIMA ESCAPADA

Tener la mente enfocada en la próxima temporada vacacional no solo es bueno para conseguir buenos precios en los billetes de avión, sino que te permite centrar tu atención en algo positivo que, aunque lejano, se encuentra en el panorama.