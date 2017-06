No llevar camiseta, discutir o morderte las uñas mientras conduces, igual a multa

Todos tenemos claro que existen límites de velocidad, que no se puede conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas o que debemos utilizar el cinturón de seguridad. También somos conscientes de que no podemos utilizar el móvil mientras conducimos ni saltarnos los semáforos en rojo, entre otras muchas normas que conocemos aun cuando ni siquiera tenemos el carnet de conducir. No obstante, existen otras tantas reglas que son desconocidas para la mayoría y que podrían suponer una sanción económica, disminución de puntos o, incluso, retirada del carnet.

Race señala que se considera una infracción muy grave, por ejemplo, dar un frenazo de forma temeraria (500 euros y seis puntos del carnet de conducir) o grave si se frena o se inmoviliza el coche sin razón justificada (200 euros). También el Reglamento General de Circulación (RGC) y la Ley de Seguridad Vial penalizan conducir con cascos, pues disminuye la atención permanente que requiere la conducción.

Si te maquillas, comes o lees el periódico, aunque estés parado en un semáforo rojo, te estás exponiendo a una multa de 200 euros y la retirada de dos puntos de carnet de conducir. “Tampoco es un buen hábito conducir sacando el brazo por la ventanilla porque te podrían sancionar con 80 euros ni hacerlo con los pies descalzos, con chanclas, con tacones o sin camisa”, señalan desde Race.

La cuestión de las chanclas no está tipificada, pero explican fuentes de la DGT que sancionar, o no, su uso “es subjetivo, el guardia tiene derecho a decidir si un conductor lo hace de forma distraída o negligente". Llevar este calzado podría atentar al artículo 17.1 del RGC que dice que "los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de controlar sus vehículos" y al 18.1 que recoge que "el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos".

También debes tener cuidado con repostar combustible con el vehículo arrancado, las luces encendidas o la radio puesta porque te podrían multar con 200 euros y retirarte tres puntos del carnet de conducir. Asimismo, para quienes acostumbren a llevar la música alta en sus vehículos, deben tener cuidado con dónde lo hacen, ya que si lo hacen cerca de un lugar de descanso, como por ejemplo un hospital, o de madrugada, pueden imponerte una sanción económica de entre 80 y 100 euros (aunque se han dado casos de multas superiores a los 2.000 euros).

Tampoco puedes conducir con una mano o el brazo al completo fuera de la ventanilla, ni tú ni ninguno de los ocupantes del vehículo, ya que hacerlo supone una sanción de hasta 200 euros de multa.

Asimismo, Race destaca otras infracciones menos conocidas por los conductores que podrían pillar desprevenidos a más de uno. Si pones publicidad, adornos o dibujos en el coche te enfrentas a sanciones de 80 euros, también si discutes o te das muestras de cariño con tu pareja dentro del vehículo en marcha o, incluso, si te muerdes las uñas. Si subes o aparcas el coche en una acera pueden multarte con 200 euros; si inicias la marcha derrapando, 100 euros; si lavas el coche o realizas tareas de mantenimiento en la calle, las sanciones van desde los 30 a 3.000 euros; y si circulas con un cartel de ‘Se vende’ en las ventanillas las multas ascienden hasta los 200 euros, ya que harías un uso indebido de la vía pública y porque te puede dificultar la visión al volante.