¿Tienen los hijos de los famosos derecho a la intimidad?

Este jueves la hija de Belén Esteban, Andrea Janeiro, más conocida como Andreíta, cumplía 18 años y, con ellos, se abría la veda para publicar fotografías de su cara sin los píxeles a los que estábamos acostumbrados. En apenas 24 horas el acoso mediático al que se ha tenido que enfrentar la joven ha sido desmesurado, desmedido, exagerado, hasta el punto de que ya se ha comunicado a la prensa que en agosto abandonará España para continuar sus estudios en Londres, lejos de paparazzi.





Aunque Andrea Janeiro ya tenga 18 años yo seguiría pixelándole la cara por la salud de nuestras córneas. — Miss Rous 🔫 (@missrous_) 20 de julio de 2017









Su rostro, ahora público, ha generado multitud de insultos y burlas en Twitter, elevando su nombre a lo más alto de las Tendencias del momento. Así, Andreíta ha tenido que enfrentarse al ciberbullying más absoluto desde el mismo día de su cumpleaños y ¿por qué? ¿acaso no tiene derecho a la intimidad por ser hija de un personaje mediático?





Andrea Janeiro va atragantada todavía por el pollo de su madre, tiene cara de arcadas. — FelarofGaming (@Felarofgaming) 20 de julio de 2017









A principios de los años 90 la Convención sobre los Derechos del Niño recogió en su artículo 16.1. que “ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación”, pero incluso antes ya se había hecho alusión a los derechos de los niños y adolescentes en la Declaración de Ginebra de 1924, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 o en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Y, sin embargo, décadas después se siguen incumpliendo.

Incluso la libertad de expresión y la libertad de información, dos derechos fundamentales ampliamente reconocidos en nuestra Constitución, se encuentran limitados cuando estos afecten de alguna manera a la protección de la juventud y la infancia. Especialmente desde la revolución digital, cuando la protección de los más débiles, frente a los excesos y abusos en el ejercicio de las libertades informativas, se volvió más que necesaria.

Estos abusos, si bien pueden afectar a cualquier persona, son especialmente alarmantes cuando incumben a niños y adolescentes, cuyo nivel de desarrollo les dificulta en muchos casos afrontar los riesgos con la suficiente madurez.

Hijos de famosos menores de edad

Las personas con relevancia pública tienen mermado su derecho a la intimidad y propia imagen; sin embargo, este planteamiento no puede ser aplicado automáticamente a los menores, ya sean hijos de famosos o sean ellos mismos el personaje de relevancia pública. Los menores hijos de famosos son, sin más, menores y como tales tienen derecho al mismo grado de protección frente a la curiosidad ajena que el resto de menores anónimos.

Así, no pueden ser fotografiados, pues el derecho a la propia imagen incluye el derecho a que la imagen no sea captada, ni su fotografía puede ser publicada sin el consentimiento de sus padres o representantes legales, o sin el suyo propio si tiene la madurez necesaria. Y no tiene porqué ser suficiente que la cara aparezca tapada o distorsionada, a menos que la fotografía que se esté tomando sea de interés, en ese caso sí sería suficiente hacer la imagen del menor irreconocible.

Cuando cumplen la mayoría de edad

Como todas las personas, los hijos de los famosos tienen derecho a la intimidad, al honor y a su propia imagen; sin embargo, al pasar a la mayoría de edad pierden la protección reforzada que contaban de menores y ahora pueden ver atentados sus derechos con mayor impunidad, alegando “los atacantes” el ejercicio de la libertad de expresión.

En estos casos, cuando el hijo del famoso cumple los 18 años y no quiere ser un personaje público lo ideal sería confiar en la responsabilidad y en el buen hacer de los profesionales de la información. Sin embargo, esta realidad es utópica y los hijos de los personajes públicos más mediáticos suelen dejar España para esquivar el acoso de periodistas y, en general, de la sociedad a través de las redes sociales.