Dos horas de espera para evitar un corte de digestión: ¿Mito o realidad?

Los ‘cortes de digestión’ poco tienen que ver con la digestión en sí, de hecho, el término correcto sería ‘hidrocución o síndrome de inmersión’, y tienen lugar cuando se produce un choque térmico, es decir, un cambio brusco de temperatura. No se trata de una interrupción en la digestión, por lo que durante años tu madre, por desconocimiento o porque quería tenerte tranquilito en la hora de la siesta, te mintió.

Para evitar el famoso corte de digestión no es necesario esperar dos horas, solo es importante entrar en el agua con precaución para que nuestro cuerpo no sufra un cambio brusco de temperatura, sobre todo tras una comida copiosa o ejercicio de alta intensidad y si el agua al que vamos a meternos está especialmente frío.

Gabriela Uriarte, dietista-nutricionista, explicó respecto a este tema este lunes en sus redes sociales que un corte de digestión “no es tan fácil que ocurra como creemos, si tenemos ciertas precauciones, no hace falta esperar”. Destaca que es imprescindible “evitar pasar de tener una temperatura muy alta a, inmediatamente, un ambiente muy frio, como pozas en la sierra, playas del Atlántico, ríos…”.

Uriarte insiste en que “no hay que esperar, vale con ir gradualmente reduciendo la temperatura, irnos metiendo poco a poco en el agua, piernas, abdomen… Sobre todo si te has metido una comida muy copiosa o te vas a meter en agua muy fría no hagas una bomba, porque ahí sí te pones en riesgo de sufrir un corte de digestión”, pero, en general, “no tiene sentido esperar dos horas a hacer la digestión y más si, por ejemplo, has comido una ensalada o un sándwich y te vas a meter en un agua que no está muy fría”.

Desmontado el mito, no está de más resaltar que ni siquiera la digestión dura dos horas, sino cuatro, por lo que de necesitar cierto “reposo” después de la comida, y previo al baño, habría que esperar el doble de lo que tradicionalmente nos han dicho.

¿Cuáles son los síntomas?

Alicia Díaz, enfermera, experta en Primeros Auxilios, pone de manifiesto una serie de síntomas o signos característicos de estar sufriendo un corte de digestión:

Retortijones y dolor de estómago.

Mareos y náuseas.

Piel pálida. En ocasiones puede aparecer antes un enrojecimiento muy llamativo, incluso en forma de urticaria en algunas zonas.

Descenso de la tensión arterial y pulso debilitado.

Escalofríos. Otras veces se describe como hormigueos por las extremidades.

Visión borrosa.

Acúfenos o pitidos en los oídos.

En casos muy extremos que en raras ocasiones se dan, estos síntomas pueden llevar a una parada cardiorrespiratoria.