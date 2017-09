Las denuncias por violencia machista existen pero no son mayoría

Lourdes, 53 años, madre de dos niños, Raúl de 16 años y Luis de 19. ¿Mujer maltratada? Las denuncias por agresiones físicas y emocionales por parte de su marido, Luis, 58 años, todavía no se han archivado. Y él, ya ha pasado dos noches en el calabozo.

Son denuncias falsas, interpuestas después de que Luis fuese a comisaría a denunciarla a ella, lleno de moratones y arañazos. Pero esas querellas nunca llegaron a buen puerto. Los agentes le dijeron que: “¿Cómo te va a pegar tu mujer, hombre? Mejor vete a casa, anda”.

Se trata de un caso aislado. Sucedido en un pequeño pueblo, de esos donde casi todo se sabe. Una historia poco común. De esas que son la excepción que confirma la regla.

Porque la mayoría de denuncias por malos tratos no son falsas. Y esa falsa creencia es más que el beso de Judas. Los datos lo confirman.

La Fiscalía General del Estado subraya que el porcentaje de denuncias falsas por violencia machista es "escasísimo". Entre 2009 y 2016 las condenas por denuncias falsas fueron 79, frente a las 1.055.912 denuncias por violencia de género presentadas en esos ocho años.

"El escasísimo porcentaje de causas incoadas cada año por delito de acusación y denuncia falsa" es "suficientemente elocuente para rebatir las voces que se alzan en torno a la prevalencia de denuncias falsas en materia de violencia sobre la mujer", ha indicado el Ministerio Público en su Memoria relativa a 2016, presentada este martes.





Los menores también son víctimas de la violencia de género

La Fiscalía celebra que se reconozca a los menores, hijos de mujeres víctimas de violencia de género, como víctimas por el simple hecho de haber presenciado y sufrido el maltrato a su madre, y que se haya reforzado la obligación de los jueces de pronunciarse sobre el mantenimiento o no de la guarda y custodia, la patria potestad y el régimen de visitas, así como el protagonismo otorgado a los menores al tener que ser oídos para conocer su opinión antes de adoptar medidas que les afecten.

El Ministerio Fiscal recuerda que el total de mujeres asesinadas a manos de su pareja o ex pareja ascendió a 52 en 2016, lo que supone no sólo una reducción con relación al año anterior, que se saldó con 62 víctimas, sino la menor cifra computada en la última década, junto con el año 2012. No obstante, advierte de que aún hay cuatro casos en investigación. También indica que, paralelamente al "significativo incremento" de denuncias que reflejan los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un 10,6% más de 2015 a 2016, se constata un ligero aumento del número de mujeres asesinadas que habían denunciado previamente (16).

La Fiscalía recalca que 12 de ellas habían hecho uso de la dispensa y se acercaron a su agresor a pesar de la orden de protección vigente o, una vez cumplida la condena, reanudaron la convivencia. Maza sostiene que hay que hacer una revisión de estos casos mortales con denuncia previa y asegura que en ninguno de ellos se estableció como medida de protección el control telemático de sus agresores por las "reticencias" de los jueces como por la falta de insistencia de los fiscales y abogados de las mujeres para solicitar su imposición.

También señala que los elementos con los que se cuenta a la hora de realizar una valoración del riesgo policial son insuficientes y no se reúnen todos los indicios para que este diagnóstico sea lo más adecuado posible. En concreto, lamenta el uso "escaso" del Protocolo Médico Forense de Valoración Urgente del Riesgo de Violencia de Género, habiéndose emitido exclusivamente 284 informes de conformidad con este sistema. "Un número muy inferior al del año anterior (421) y a todas luces insuficiente e insignificante si se tiene en cuenta el número de solicitudes de orden de protección en las que su utilización podría haber sido de gran utilidad (0,74 % del total de aquellas)".