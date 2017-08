10 consejos para viajar y como organizar tu maleta de mano

Cada vez más la opción de viajar únicamente con equipaje de mano es la más elegida por ser la más cómoda, rápida y fácil de transportar; además, de suponer un ahorro no solo de costes de facturación, sino también si te desplazas en taxi hasta el aeropuerto.

Pero, ¿cómo meter todo en una maleta de mano? La tripulación de cabina de las aerolíneas de bajo coste de largo radio de IAG, que conecta Barcelona con Punta Cana, Buenos Aires, Los Ángeles y San Francisco, LEVEL, te ofrece 10 consejos para descubrir el mundo de manera más cómoda:

1. Antes de empezar a llenar tu equipaje de mano, asegúrate de que éste cumple las medidas y peso reglamentarios. En la página web de LEVEL podrás encontrar toda la información relativa al equipaje.

2. Haz bien la maleta. Obvio, ¿verdad? Con espacio limitado es importante ser selectivos, tener muy claro qué necesitamos y guardarlo cuidadosamente para que ocupe el menor espacio posible. En estos casos, te ayudará hacerte una lista con lo fundamental para tu viaje.

3. Aprovecha el espacio. Coloca los elementos que menos ocupen en los huecos de tu maleta. Las gomas de sujeción del interior son muy útiles para fijar la ropa. Además, la mayoría de maletas llevan diferentes bolsillos que debes aprovechar a la hora de hacer el equipaje.

4. Prescinde de objetos poco útiles para tu viaje. Intenta evitar los "por si acasos" que ocupan sitio y pesan en tu equipaje de mano. Recuerda, además, que en la mayoría de destinos podrás comprar lo que necesites en caso de que se te haya olvidado algo importante.

5. Reserva la ropa más voluminosa para el vuelo. Los zapatos o botas suelen ocupar mucho espacio, así como las prendas de abrigo. Por ejemplo, si viajas a un lugar frío, muchas veces basta con un único abrigo que puedes llevar contigo.

6. Presta especial atención al neceser. Cuando compres artículos de higiene personal no olvides las limitaciones de líquidos en los aeropuertos, los recipientes deben ser de máximo 100 ml. También es recomendable racionar las cantidades de cremas, perfumes, medicamentos, etc. para llevar lo necesario, ajustándolo al tiempo que vas a estar en el destino.

7. ¿Y si necesitas toalla o sábanas en el destino? Las toallas de microfibra ocupan menos espacio y no pesan. Para la playa, opta por un pareo ligero. Además, en función del alojamiento, una buena opción es llevar un saco de dormir ligero (los hay de seda) en vez de sábanas.

8. Un bolso o mochila para llevar lo fundamental: aprovecha que, además de tu equipaje de mano, puedes llevar un bolso o una pequeña mochila a bordo para meter ahí lo fundamental para el vuelo: kit de aseo, el móvil y los auriculares, el dinero y el pasaporte (que debes tener siempre a mano), un jersey y un libro de bolsillo, acorde a la duración de tus vacaciones.

9. Llega puntual al aeropuerto. Si bien es cierto que viajando solo con equipaje de mano te ahorras el tiempo de facturación, procura ser puntual para entrar al avión entre los primeros, dentro del grupo que te corresponda, y no ser el último en embarcar. De esta manera, podrás colocar la maleta con calma en los compartimentos destinados a ella.

10. Más vale prevenir que curar: Si la maleta de mano no es suficiente, no dudes en contratar maleta facturada. Es mejor hacerlo en la web, antes de llegar al aeropuerto. De esta manera, no sólo te saldrá más económica que si la facturas directamente en el aeropuerto, sino que además ahorrarás tiempo en el aeropuerto.