7 consejos para conseguir un viaje barato a última hora

Si bien son muchos los viajeros que planifican sus vacaciones con antelación, también existe un amplio abanico de personas que, por distintas razones, acaba organizándolas a última hora. De hecho y según los datos a los que ha tenido acceso el comparador de seguros de viaje Acierto.com , 2 de cada 5 viajeros reserva con menos de 10 días de anticipación.

La mayoría de este público es joven y contrata a través de su dispositivo móvil. Un modus operandi con el que, en definitiva y fruto de las prisas, no siempre resulta fácil encontrar buenos precios. Sin embargo viajar barato a última hora es posible si sabemos cómo hacerlo.





1- Sé flexible

Esta es la regla de oro. Para poder viajar barato, deberás dejarte llevar: el destino no puede ser inamovible. Es posible que el destino que tuvieras pensado sonara increíble, pero si tienes el tiempo en contra es probable que no puedas llegar a él por lo que estabas dispuesto a pagar. Y es ahí donde entra en juego tu capacidad de adaptación. De hecho, no son pocas las entidades que lanzan ofertas lastminute para los viajeros más atrevidos.

Una alternativa es visitar un destino poco convencional. Es decir, las grandes ciudades suelen atraer más la atención, pero en época de vacaciones los precios suelen elevarse bastante. Una buena opción es alejarse de los “circuítos turísticos” y adentrarse en pueblos pequeños con encanto, visitar países emergentes cuya economía se encuentre en pleno despegue, etcétera.

España cuenta con una geografía llena de lugares magníficos en donde poder pasar unos días y desconectar de la rutina, sin necesidad de caer en los típicos sitios. Si, por el contrario, prefieres realizar un viaje fuera del país, puedes recurrir a las ofertas de última hora que ofrecen las aerolíneas y conseguir un vuelo barato. Para ambas opciones la flexibilidad es una cualidad esencial.





2- Busca alojamientos distintos

Tras la reserva de billetes, es el momento de encontrar alojamiento. Una buena forma de ahorrar dinero a la hora de hospedarse es recurrir a los albergues o hostels. Sin embargo, es comprensible que se desee tener privacidad, por lo que puede que compartir habitación con desconocidos no entre dentro de los planes. Si ese es el caso, siempre puedes alquilar una habitación en una vivienda, hacer un intercambio de casas o buscar ofertas en comparadores de hoteles y apartamentos.





3- Viaja ligero

Si tu viaje incluye volar, lo más recomendable es viajar ligero de equipaje. Calzado cómodo, ropa interior para cambiarse y un par de pantalones y camisetas ¿Para que más? Debes tener en cuenta que, para ahorrar dinero en un vuelo low cost, es fundamental una maleta pequeña para no tener que facturar. De esta forma, evitarás las altas tasas aplicadas por los kilos de más en el equipaje.

Por tanto, comprueba el peso y tamaño de la maleta para que esta no exceda los límites establecidos por la compañía. También, para no sobrepasarte, es muy útil realizar una lista con los objetos imprescindibles.





4- Paga con tarjeta

Al pagar con tarjeta podrás ahorrarte gran parte de las comisiones que cobran las oficinas de cambio de moneda. Por lo que resulta la opción más recomendable si viajas a países en los que debas realizar un cambio de divisa. Sin embargo, si es imprescindible que lleves dinero en efectivo, lo mejor es que sea en pequeñas cantidades y cambiarlo en tu banco, ya que resulta más barato. Sacar dinero en un cajero en el extranjero puede suponer un gasto elevado, al igual que en las casas de cambio, que también suelen ser más caras. Si, aún así, necesitas sacar dinero en el destino, fijate en los carteles que informan de las comisiones y el valor de cambio.





5- Organiza tu tiempo

Sacarás mucho más partido a tus vacaciones si planificas el tiempo y los lugares que deseas visitar. No hay que organizar minuto a minuto, pero un itinerario puede ser de mucha utilidad, sobre todo si dispones de pocos días para viajar.

Por otro lado, hoy en día es impensable viajar sin el móvil, aprovecha esta dependencia y utilizala. Actualmente existen aplicaciones que te pueden servir para abaratar tu viaje o ayudarte a elegir los mejores lugares a los que ir. Busca mapas, guías de viajes y recomendaciones para salir y comer, organizalo todo en tu smartphone y disfruta del viaje.





6- Sé precavido

Al irnos de viaje es importante tener previstas ciertas cuestiones como es el presupuesto para el viaje en cuestión, donde dejar a nuestra mascota, en caso de tenerla, o proporcionar una llave de nuestro domicilio a una persona de confianza por si ocurriera algún incidente durante nuestra ausencia.

Otro aspecto a tener en cuenta es contratar un seguro de viaje. No pienses en él como un gasto innecesario que puedes evitar. Concíbelo como una forma de protegerte a ti y a tu viaje. Además, existen multitud de seguros de viajes para que puedas elegir el que mejor se adapte a tus necesidades. El precio de la póliza variará según el tipo de desplazamiento que vayas a realizar y de las coberturas que requieras, pero no te supondrá un gran gasto respecto al total del viaje.

Por ejemplo, si tienes alguna incidencia durante tus vacaciones, al contar con un seguro de viaje te ahorrarás los gastos que supongan solucionar el problema como pueden ser los gastos médicos, por ejemplo. Por otra parte, existen seguros con los que podrás recuperar los gastos de cancelación, al igual que hay coberturas para ayudarte en caso de que el vuelo se retrase y tengas que cambiar o cancelar alguno de tus planes.





7- Busca y compara

Utiliza buscadores de vuelo y hoteles para poder escoger las mejores ofertas. Mediante este tipo de webs podrás visualizar las opciones más económicas y compararlas entre sí. Por ejemplo, en el caso de los comparadores de vuelo, encontrarás todos los viajes de ida y vuelta que haya disponibles en las diferentes compañías aéreas. Aunque, también, puedes utilizar diferentes filtros para elegir las opciones que más te interesen y que se adapten a tu presupuesto o necesidades.

Por otro lado, con los buscadores de apartamentos y hoteles podrás examinar las diversas opciones que existen para tu alojamiento. De esta forma, podrás comparar precios, pues el coste del hospedaje variará según la plataforma.

Finalmente, también puedes y debes comparar diversos seguros de viajes. Como ya se ha comentado, un seguro de viaje puede protegerte de cualquier incidente que ocurra durante tu escapada. Para elegir el seguro que mejor se adapte a tus necesidades, es importante examinar las distintas opciones.