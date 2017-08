"Me tienes hasta los cojones": una joven planta cara al hombre que llevaba dos meses acosándola

“Me tienes hasta los cojones, todas la mañanas igual. A la próxima mañana me presento aquí con la Policía, ¿lo tienes claro? Hasta los cojones me tienes, así que más vale que pares ya”. Alba, una joven de Madrid, le ha plantado cara al hombre que llevaba dos meses acosándola todas las mañanas. Ha captado el momento en vídeo y se ha hecho viral en Twitter.

La joven decidió acabar con la situación y grabó al hombre para demostrar que cada día le decía algo cuando pasaba por allí: “Hoy me he despertado sin ganas de callarme. Este pavo llevaba más de dos meses diciéndome cosas todas las mañanas que paso por aquí”.





Hoy me he despertado sin ganas de callarme.









“La mayor parte de los acosadores que me he cruzado y he increpado han reaccionado de forma similar. No tengáis miedo de saltarles porque normalmente son los primeros en recular. Pero siempre asegurándote de que haya gente alrededor que te pueda ayudar en cualquier caso”, pide la chica a otras jóvenes en sus mensajes publicados.





¿A ti te parece normal hacerlo durante más dos meses? Normalmente estaba sentado ahí y se iba asomando para ver — ≠ NOT EQUAL ≠ (@mkultiverse) 24 de agosto de 2017

Espero que con la difusión de vídeos así más chicas tengan el coraje de hacer lo mismo. Mucho ánimo 💛 — εlιsα (@elliisnotonfire) 23 de agosto de 2017