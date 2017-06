¿Por qué se celebra el 2 de junio el Día Internacional de la trabajadora sexual?

El 2 de junio de 1975, más de 100 prostitutas tomaron la Iglesia de Saint-Nizier de Lyon, en Francia, con el objetivo de concientizar a la población sobre el desprecio que sufren día a día las mujeres que, siendo su decisión, trabajan como servidoras sexuales.

En esa ocasión, las meretrices no sólo se quejaban de los abusos por parte de la sociedad, sino también de la policía, quienes las arrestaban, no las dejaban laborar, violentaban y multaban. Así, mantenían a las prostitutas bajo constante presión, por lo que ellas tomaron otra vía: comenzaron a trabajar en secreto.

Con esto, los hombres tomaron confianza y durante los encuentros sexuales discriminaban y golpeaban a las mujeres, motivo que las llevó a ocupar la iglesia. Tras ocho días viviendo allí, la policía entró al lugar y las desalojó.

No obstante, a partir de aquél día, inició el movimiento a favor de los derechos de las trabajadoras sexuales, pues durante sus sesiones en la parroquia, se gestó el Colectivo de Prostitutas, que exigía:

"Esperamos nuestra libertad en tanto que mujeres tal y como somos, y no tal y como quieren que seamos para tranquilizar sus conciencias. No tengan miedo: esta liberación no supondrá automáticamente una proliferación de las prostitutas. A no ser que nosotras, las mujeres, seamos todas chicas a las que únicamente reprimía el miedo a la policía".





Fuente: culturizando