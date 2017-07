¿Pierdes mucho tiempo a la hora de encontrar lo que ponerte? Te contamos cómo solucionarlo

¿Sabes cuánto tiempo perdemos por la mañana cada vez que nos enfrentamos a nuestro armario? Por lo general nuestro armario nos lleva al pasado y al futuro cada día, algo que nunca te paras a pensar y te hace perder mucho pero que mucho tiempo.

Y además, ¿quién no ha abierto el armario, ha echado un vistazo rápido y ha pronunciado la frase "no tengo nada"? Todos en alguna ocasión nos hemos visto en esta situación, y más de uno a diario. Por eso tenemos que darte una buena noticia, y es que hay una manera de ordenar tu armario que cambiará tu vida.

Conocer en el seminario de Meditación de Úrsula Calvo Yo Ahora, al reputado asesor de imagen Roberto Sánchez, es algo como inexplicable. ¿Una sesión para hablar de moda?... A priori, son dos mundos que no tienen nada que ver.

Sin embargo, la moda y la meditación están más que conectadas, porque es muy importante el desapego de lo material. Asímismo, nuestro armario nos lleva al pasado (¡Ah, ese viaje que hice! o "para cuando tenga un evento") y así nos pasamos el día cada vez que nos acercamos a nuestro armario, perdiendo el momento de plena consciencia del que ya te hemos hablado estos días y a la pérdida de eficacia del tiempo. Pero además, no es que vivamos del presente y del pasado sino que pensamos que no tengo ropa.

"Todo lo que lleve seis meses o más en el armario sin utilizar, mejor que no esté, mejor reciclarlo o donarlo, tirarlo no, y además así fluye la energía", nos comentan Roberto y Úrsula Calvo.

NUESTRA IMAGEN VALORADA E INTERPRETADA EN TAN SOLO 7 SEGUNDOS

Una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir nuestras prendas es dónde hemos estado, es decir, la ropa que hemos usado en cierto momento pasado de nuestra vida; dónde estamos ahora mismo, la ropa que utilizamos ahora y por último, dónde queremos estar. Especialmente hay que pensar que haces a lo largo del día porque yo puedo querer tener un vestido largo pero si no tengo ocasión y como que para llevar al niño al colegio o estar trabajando como que no... Es importante tener claro estos puntos para saber la imagen que queremos transmitir y de acuerdo a eso seleccionar las prendas adecuadas porque lo que elijas será interpretado por los demás en tan solo 7 segundos y esto le dirá a la gente quién eres y qué puedes aportar. Son muchos los que eligen los servicios de Roberto Sánchez para que llegue a su armario y le ayude a poner orden en él y en su día a día.

El orden el armario es algo de lo más interesante (lo cual incluye la selección y organización del mismo, pero también prestar atención a la hora de comprar ropa) y además ver cómo con muy pocas prendas bien elegidas se pueden crear muchas combinaciones aptas para diferentes momentos o situaciones.

¿QUIERES SABER CÓMO ESTÁ NUESTRO ARMARIO?

Pero, ¿cómo tenemos nuestro armario? Pues aunque no te lo creas nuestro armario nos lleva siempre a perder tiempo porque la mayor parte está llena de recuerdos... Y solo usamos el 20 por ciento de nuestro armario... ¿Imposible verdad? ¿A que piensas que te pones todo, bueno, o casi todo?... Pues, no, estás más que equivocada o equivocado.

LOS REGALOS DE MI EX

Los regalos de mi ex... "¡Ay ese bolso que me regaló mi ex! Realmente ni lo saco ni me gusta, pero era tan caro y fue un regalo" Así que razón más que evidente para separar los regalos de tus ex, desalójalos y de esta manera será mucho más sencillo pasar página y no toparse con prendas que puedan traernos recuerdos.

LA CAMISAS QUE NO ME GUSTAN Y NO ME PONGO

Las camisas que no me gustan y no me pongo. Ahí están agrupadas estas prendas, así que podemos hacer limpia fácilmente y así no perder tiempo cuando vayamos a elegir la ropa que nos vamos a poner.

PARA CUANDO ADELGACE

"Para cuando adelgace". Estas piezas suelen ser vaqueros que nos quedan apretados porque hemos engordado un poquito o porque simplemente nos los compramos pequeños desde el primer momento con la esperanza de que adelgazaríamos más adelante. Especialmente, la prueba del vaquero que nos trae por la calle de la amargura. Desengáñate, ¿cuántas de esas prendas siguen en el armario con la etiqueta? No utilizamos estas prendas y ¿para qué perder tiempo probándonos mil cosas que no nos valen?

CARÍSIMO. NO LO USO. PERO FUE CARÍSIMO

"Carísimo. No lo uso. Pero fue carísimo"... A todos se nos ha ido la mano alguna vez con el dinero a la hora de comprar alguna prenda. Todos tenemos esos pequeños deslices alguna vez, pero lo importante es que ahora esa prenda es nuestra y por eso no la queremos perder, aunque no la usemos... es que duele mucho tirarlo, por eso nuestro asesor recomienda Roberto Sánchez recomienda deshacernos de ella y de esta manera no entorpecerá a la hora de vestirnos.

CAMISETAS PARA LA PLAYA

Camisetas para la playa, ¿quién no tiene una zona reservada solo para las camisetas de la playa y al final vas con otras cosas?

CAMISETAS QUE NO USO

Y si acabamos de hablar de las camisetas de la playa, revisa las camisetas que no uso... ¿Crees que te las pones todas? Pues, anda acércate y mira, ¿a que tienes unas cuantas sin usar?

EL CAJÓN DESASTRE

El cajón desastre, ¿quién no tiene uno? Se trata de ese espacio donde metemos todo que algún día ordenaremos por eso, precisamente todas las prendas están juntas, pero si están para ordenar dime desde hace cuanto tiempo no te las pones.

ZONA SIN PLANCHAR

Zona sin planchar, esta zona es como su propio nombre indica, el lugar donde están aún sin planchar, si no lo planchas rápido es que no lo necesitas mucho.

PARA CUANDO TENGA UN EVENTO IMPORTANTE

¿Quién no tiene algún vestido reservado "para cuando tenga un evento importante"? Lo que dice nuestro asesor es que es que dejes de reservarle un espacio en el armario que pueden 'morir', ahí.

LOS ZAPATOS QUE NOS APRIETAN

Los zapatos que no nos valen, que "creemos que nos aprietan", olvídate de ellos porque nunca saldrás con ellos a la calle y si sales, sabes que darás dos pasos y abandonarás.

LA CAMISA TAN MARAVILLOSA

¿Recuerdas ese viaje que hiciste a esa ciudad tan inolvidable y la tienda tan bonita en la que te compraste esa maravillosa camisa que nunca te vas a poner? Bueno pues creo que todos tenemos alguna prenda que cumple con esa descripción.

LA CAMISA QUE LE FALTAN DOS BOTONES

¿A que tienes alguna camisa por ahí, o más, a la cual le falta algún botón? Si no has encontrado el tiempo para coserlo y lleva perchada seis meses, olvídate, no debe estar en tu armario.

LOS REGALOS DE MI PAREJA

Si antes hablábamos de los regalos de mi ex, ahora hay que hablar de los de mi actual pareja. Por mucho que le quieras, piensa si te gusta o no y si realmente te apetece ponértelo, si no, a reciclar.

Divertido, ¿verdad? Todo esto nos lleva a plantearnos una solución. Revisión, selección, organización e identificación, hacerse con un buen fondo de armario es una de las mejores claves. Mañana os contaremos cómo con dos camisetas, una camisa, dos pantalones y una falda (o pantalón corto para ellos) y dos zapatos se pueden crear nueve looks para distintas ocasiones.