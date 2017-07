‘Piensa que puedes y podrás’ y otras 20 frases motivadoras

A veces todos necesitamos un extra de motivación para alcanzar nuestros sueños, superar malos momentos o, simplemente, afrontar con ganas los lunes. En teinteresa.es hemos querido facilitarte la búsqueda y hemos recogido 20 frases que te ayudarán a seguir adelante. Piensa que puedes y podrás.

1. No debemos tener miedo a equivocarnos, hasta los planetas chocan y del caos nacen las estrellas



2. La vida debería ser como un baile porque cuando bailas tu propósito no es llegar a un lugar determinado en la pista de baile, sino que es disfrutar al máximo de cada paso en el camino



3. A veces se cierra una puerta y se abre un universo entero



4. La vida no trata de esperar a que pare la tormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia



5. Las puestas de sol son la prueba de que los finales también pueden ser bonitos



6. No es el fin del mundo, es el inicio de uno nuevo



7. No me digas que el cielo es el límite, cuando hay huellas en la luna



8. La fuerza no proviene de la capacidad física, viene de una voluntad indomables



9. La vida es como un espejo: te sonríe si la miras sonriendo



10. No mires atrás y te preguntes “por qué”, mira hacia delante y pregúntate “por qué no”



11. La victoria es más dulce cuando ya conociste la derrota



12. Viniste a ser feliz, no te distraigas



13. Lo mejor no ha pasado, ni está por venir, está pasando



14. Si el plan no funciona, cambia el plan, pero no la meta



15. Por muy alta que sea la montaña siempre hay una camino hasta la cima



16. Todo parece imposible hasta que se hace



17. Fracasar no es caer, fracasar es negarse a levantarse



18. No llega antes el que va más rápido, sino el que sabe dónde va



19. Nadie encuentra su camino sin haberse perdido antes varias veces



20. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos todos los días