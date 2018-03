Un sabroso homenaje a Paul Bocuse en 'The Westin Palace Madrid'

La cocina francesa ha vuelto. Recupera una majestuosidad que nunca ha llegado a perder. Precisamente en este contexto THE WESTIN PALACE, MADRID quiere rendir un homenaje a uno de sus maestros como es Paul Bocuse. Por ello, José Luque -chef ejecutivo del hotel- interpreta las recetas históricas que encumbraron a Bocuse, creador de la Nouvelle Cuisine, como mejor cocinero de todos los tiempos.

THE WESTIN PALACE, MADRID quiere rendir un tributo -durante este mes de marzo- al gran maestro de la cocina francesa: Paul Bocuse. Su figura y personalidad ha trascendido a los fogones. Le encantaba salir a hablar con sus clientes, algo que hasta su llegada no era habitual por parte de los chefs. Pero sí por algo se hizo mundialmente famoso fue por ser el fundador y gran impulsor de la Nouvelle Cuisine, un movimiento de renovación de la cocina francesa que apostó por la cocina de mercado y sobre todo por huir de todo lo pretencioso cuidando especialmente la presentación. Con este recuerdo y cariño; José Luque -chef ejecutivo de THE WESTIN PALACE, MADRID- ha querido ofrecer un pequeño homenaje a Monsieur Paul interpretando algunas de sus recetas más famosas. La propuesta que ha creado Luque se compone de cinco platos y se podrá degustar todas las noches del mes de marzo en el restaurante La Rotonda con todo el respeto por el legado gastronómico de Paul Bocuse.

El menú comienza con la popular longaniza de Lyon en pan de brioche a modo de aperitivo, continúa con su plato más famoso conocido como Sopa del Eliseo creada para el presidente Valéry Giscard d'Estaing, que consiste en una sopa de trufas con una tapa de hojaldre, el plato de pescado se trata de un salmonete de roca con salsa Nantúa, una salsa muy utilizada en la Nouvelle Cuisine. Una de las técnicas aplicadas por Bocuse era denominada “en vessie” , que consistía en cocinar dentro de una vegija de cerdo, y que da una pista para lo que más adelante sería la técnica de cocinado al vacío, tal como la interpreta Luque en su Pularda “en vessie” , 2018. Para finalizar, un postre denominado: Gâteau Président , un pastel de chocolate creado en 1975 por el prestigioso chocolatero lionés, Marice Bernachon en homenaje a Paul Bocuse con motivo de la entrega de la Legión de Honor de manos del Presidente de la República.













THE WESTIN PALACE, MADRID

Plaza de las Cortes nº7

28014 MADRID

Phone: 913608000

Lugar:La Rotonda

Todas las noches del mes de marzo

www.westinpalacemadrid.com