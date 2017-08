Muñecas hinchables para "curar" la pedofilia

Para alguien que tiene una atracción exclusiva por los niños, no hay manera legal de satisfacer sus deseos aparte de masturbarse con una imagen producida en su propia cabeza, ya que no está permitido mirar imágenes o incluso trazar un dibujo.

Por eso, al presidente de la Organización de tratamiento especializado para la Prevención de Delitos Sexuales (StopSO), organización benéfica que previene delitos sexuales a través de la terapia, se le ha ocurrido que los pedófilos utilicen muñecas sexuales infantiles "en un entorno gestionado" puede ayudar a ser disuadidos de llevar a cabo ataques en la vida real.

Juliet Grayson, terapeuta psicosexual, compara la prescripción de un muñeco sexual infantil con la metadona para quienes consumen heroína. "Para alguien que tiene una atracción exclusiva por los niños, no hay manera legal de satisfacer sus deseos aparte de masturbarse con una imagen producida en su propia cabeza, ya que no está permitido mirar imágenes o incluso trazar un dibujo" asegura.

Grayson apunta a que el 38% de clientes de StopSO no han reincidido. Según la terapeuta, los estudios exponen que el 2% de la población del Reino Unido tiene fuertes tendencias pedófilas y que uno de cada cinco hombres se encuentra igual o más atraído por los niños cuando le muestran pornografía adulta e infantil. La compañía hasta ahora cuenta con 200 terapeutas formados en Reino Unido para dar ayuda a aquellas personas que sienten atracción sexual por niños. No obstante la terapeuta considera que estas muñecas no deberían estar al alcance del público general ya que podrían llegar a normalizar la actividad.

Ha defendido que "le encantaría llegar a una etapa en la que la sociedad pueda aceptar que algunas personas se sienten atraídos sexualmente por los niños y, sin embargo, permanezcan completamente respetuosos con la ley, de manera que sea seguro para las personas admitir su atracción".

Grayson ha destacado cinco motivos por los cuales los hombres mayores se pueden sentir atraídos por niños. Haber nacido con ellos, haber sufrido una experiencia traumática a una edad temprana, una lesión cerebral y ser un hombre de edad avanzada que está acostumbrado a consumir pornografía pero que ya no encuentra en ella la satisfacción de antes y ahora ve pornografía infantil.





No está demostrado

Pero la iniciativa también tiene sus detractores. Jon Brown, jefe de desarrollo en la Sociedad Nacional para la prevención de la crueldad contra los niños, dijo que no hay pruebas que apoyen la idea de que la utilización de las llamadas muñecas sexuales infantiles ayuden a evitar posibles abusos en niños.

El presidente de StopSO, Barnado Javed Khan, entiende que las "pruebas del NCA [Agencia Nacional de Delitos] muestran que hay una clara conexión entre poseer estas muñecas y un interés sexual en los niños, pues los propietarios están acusados de delitos como el de estar en posesión de imágenes indecentes de menores”.

Y es que, Las muñecas de silicona hiperrealistas, que pesan alrededor de 25 kilogramos y que pueden costar miles de euros, están siendo importadas a Reino Unido después de ser vendidas por diferentes comerciantes a través de Amazon o eBay, indica la NCA. Ya hay siete hombres acusados, seis se enfrentan a acusaciones vinculadas con delitos de pornografía infantil.