Madrid ofrece una sugerente agenda gastronómica

Con la llegada de la primavera la actividad gastronómica en Madrid inicia un ritmo increíble. Sabores y propuestas de medio mundo que se pueden saborear en barras, mesas y fogones. Hoy repasamos algunas de ellas, que convierten a la ciudad en un enjambre de planes sabrosos y divertidos.

THE WESTIN PALACE. MADRID

En THE WESTIN PALACE, MADRID nos podemos encontrar con Fernando Pessoa y con la mejor cocina lisboeta. Coincidiendo con la exposición -que se celebra hasta el 7 de mayo- sobre el poeta y escritor portugués en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia y en colaboración con Turismo de Portugal podemos disfrutar de las esencias gastronómicas de Lisboa en una propuesta muy especial. Un menú donde saboreamos las delicias de Portugal como un maravilloso bacalao a bras o un pudding de huevo. Precio: 50 euros. THE WESTIN PALACE, MADRID. Plaza de las Cortes nº7. T. 913607667

NH COLLECTION EUROBUILDING

SORIA GASTRONOMÍA POÉTICA. Así se llaman las Jornadas organizadas en el NH COLLECTION EUROBUILDING desde el 11 al 14 de abril. En ellas -además de dar a conocer los productos sorianos, como la panceta, el foie o la mantequilla- también se ofrece un menú degustación elaborado por el chef ejecutivo del hotel, Luis Bartolomé, con el fin de mostrar la gastronomía soriana en la capital. Todo con la colaboración de la Diputación Provincial de Soria y el Ayuntamiento de la ciudad. Precio: 50 euros/70 euros con maridaje Padre Damián nº. T.913537300

LA MALAJE

En LA MALAJE se quiere vivir con toda intensidad la Feria de Abril. Por eso desde el 15 al 21 de abril han decidido montar una autentica Feria donde la cocina y la bodega son los grandes protagonistas. Un menú con propuestas como las papas aliñadas con sardina ahumada; los garbanzos con espinacas y bacalao; la merluza de pincho en adobo blanco o la presa ibérica al whisky.Y además para terminar la semana está previsto una sesión del flamenco del bueno el sábado por la tarde. Precio: 38 euros. C/Relatores nº20. T.91 081 30 31

ARTESANA WEEK LAVAPIÉS

ARTESANA WEEK LAVAPIÉS ya está aquí con nosotros. Desde el lunes 9 al domingo 15 de abril ARTESANA WEEK LAVAPIÉS celebra su cuarta edición. Procedentes de 16 provincias, 31 cerveceras independientes ofrecen 400 variedades en 29 locales del barrio madrileño. Entre otras novedades, ARTESANA WEEK LAVAPIÉS dibuja el mapa craft beer castizo. Participan 12 cerveceras de Madrid, la región con mayor presencia. Además, debutan nueve marcas de Asturias, Navarra, Bizkaia y Tarragona; seis fabricantes de Cataluña y Levante; y Proyecto Lavapiés presenta su primera cerveza. Todos los locales están en el Barrio de LAVAPIÉS.

MADRID EXQUISITO

Esta nueva edición pone, una vez más, la alta cocina madrileña al alcance de todos durante diez días. Del 13 al 22 de abril se puede disfrutar de un menú degustación compuesto por una serie de bocados que resumen la esencia de cada restaurante, dando protagonismo al producto de temporada y de calidad. De cada menú servido se destina 1 euro a los comedores sociales que la ONG Mensajeros de la Paz gestiona en Madrid.

En esta primavera de MADRID EXQUISITO repiten restaurantes como Basarri, Callao24 by Jhosef Arias, Cambridge Soho Club, Colección Cibeles, Donde Siempre, El Senador, Ferreiro, Gaztelupe, La Pavía, Nicomedia, Ox´s, Paradís Madrid, Paulino de Quevedo, Piscomar by Jhosef Arias, Quinto Pecado, Taberna & Media pero también muchos otros que se incorporan en esta edición como Dis Tinto Taberna, Inclán Brutal Bar, Karrara Terrase (Puerta América), Nubel y The Market Madrid. Precio: 35 euros.