Leticia Dolera: "Las mujeres estamos volviendo a despertar"

Leticia Dolera continúa su lucha por el feminismo. Una vez más la actriz se basa en sus propias vivencias para atacar el machismo de la sociedad, y es que lo tiene claro: "Vivimos en una sociedad machista que se refleja en grandes y pequeños detalles, como el hecho de hacerse mayor y que te salgan canas".

En esta ocasión, habló de sus ideas en 'Café by Iqos', un espacio que invita a la transformación, a compartir espacio y experiencias para cambiar y evolucionar.





Cuéntanos qué estamos inaugurando, ¿qué es Café by Iqos?

Es un espacio que invita a la transformación, al coworking, a compartir espacio y experiencias para cambiar y evolucionar. Y eso aplicado a distintos ámbitos, el arte, la literatura, la pintura, la moda me parece muy interesante que se creen sinergias en espacios como este que están en el centro de Madrid.





Hablando de transformación, ¿cómo crees que ha evolucionado el papel de la mujer en la sociedad actual?

Creo que las mujeres estamos volviendo a despertar. Estamos viviendo una cuarta ola feminista y estamos entendido que todo lo que nos habían enseñado como natural y como condición sí o sí de ser mujer hemos visto que no es una condición de ser mujer, que ser mujer es un constructor social. Nos dicen lo que se supone que es ser mujer, que es cobrar menos, trabajar en determinados trabajos y ser víctimas de acoso sexual o agresiones sexuales, y eso no tiene por qué ser así.





¿Qué te parece la sentencia final de La Manada?

Se ha lanzado un mensaje muy peligroso a la sociedad, y es que hacer un acto como una violación en grupo es algo que no te sale caro. Y que la justicia en cierto modo lo permite y no lo castiga. Porque si bien tienen una sentencia de 9 años, el hecho de que les haya dejado en libertad condicional porque consideran que no hay peligro ni de fuga ni de reincidir es un mensaje muy peligroso que nos deja a la mitad de la población asustadas, porque parece que la justicia no contempla todas esas agresiones que sufrimos en el día a día. Se denuncia una violación cada 7 horas en España y no se denuncian ni el 20% de las violaciones. Así que creo que tenemos que seguir saliendo a la calle. Parece ser que el gobierno ha dicho que se va a presionar en este caso porque tampoco están de acuerdo en lo que está pasando.





¿En qué proyectos estás involucrada o próximas cositas que vamos a ver sobre ti?

Este invierno he rodado una peli que se llama "Qué te juegas", que se estrenará este año, dirigida por Inés de León. Donde comparto cartel con Javier Rey, Amaia Salamanca y mucha más gente. Y es una comedia muy divertida donde hago de cómica, y me hacía mucha ilusión porque era un reto personal como actriz. Me apetecía mucho porque me da mucho miedo coger el micro plantarme en mitad de un escenario. Y además me parece muy interesante también porque como es una profesión muy masculinizada creo que poner en el centro de la peli a una monologuista tiene doble valor. Y luego este verano se va a emitir "Tramas maestras" que es un programa de radio que he hecho con Henar Álvarez y Pilar de Francisco que es sobre cine, cultura y feminismo.