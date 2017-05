El Kale es la verdura de moda y solo tiene 30 Kcal

El kale se ha convertido en la verdura del momento. Se trata de una planta de la familia de las crucíferas como las coles de Bruselas o el brócoli, procedente de Alemania. Se ha puesto muy de moda entre las 'celebrities' de Hollywood por su multiplicidad de propiedades. Está muy cercana a nuestra col rizada. Es de muy poco contenido calórico, tan sólo 30 Kilocalorías por cada 100 gramos. Como a las coles, al kale se la puede considerar una buena fuente de provitamina A, folatos y Vitaminas C y K. En cuanto a minerales es fuente de calcio, magnesio y potasio.

Así lo destaca la experta en restauración y técnica en gastronomía Yolanda Sala, quien resalta también que ha sido uno de los "alimentos estrella" en las tendencias gastronómicas del 2016, perdiendo protagonismo en este año. La también miembro de honor de la Academia Española de Nutrición y Dietética avisa de que, aunque este producto tiene un buen aporte de calcio, no tiene la biodisponibilidad de los lácteos.

Además, señala que, en cuanto a la vitamina C, dice que si el kale no es consumido en crudo se pierde con la cocción, sobre todo si es en abundante agua. "En la cocina se han de conservar adecuadamente para que no se pierdan frescos, así como para preservar su textura. Se pueden congelar con un escaldado previo y se puede consumir en crudo, cocida, en ensaladas, smoothies (zumos) o chips", sostiene Sala.

Eso sí, indica que hay que ingerir los zumos a base de kale lentamente para no tener problemas digestivos (al menos unos 15 minutos por vaso). Igualmente, resalta que hay algunos estudios que alertan de ser una planta que acumula metales pesados (sería posible como otros vegetales por ejemplo el perejil).





¿El alimento milagro?

Por otro lado, destaca que el kale, como las coles, a cuya familia pertenece, es un alimento que ralentiza la función de la glándula tiroidea. "Aunque se tendría que comer en grandes cantidades", precisa. A juicio de Sala, el kale se ha puesto de moda "por la globalización de la gastronomía y por la búsqueda del alimento milagro", aunque previsiblemente sostiene que "seguramente también por intereses".

En este sentido, la miembro de honor de la Academia Española de Nutrición y Dietética indica que "ningún alimento por si solo ocasiona milagros en nuestra salud". No obstante subraya: "El conjunto de nuestra alimentación bien gestionada puede resultar preventiva. Un buen profesional dietista-nutricionista puede ayudar en esa tarea", apostilla.

Asimismo, defiende que "no hay alimentos ni buenos, ni malos, sino que sólo hay una mala utilización de ellos. "Si puede ser cierto que alguno de los llamados superalimentos contengan algunas sustancias beneficiosas para la salud. Pero estas conclusiones se llegan con estudios con dosis muy superiores a los que contienen los alimentos, se prueban en animales o en estudios de un periodo corto de tiempo y en un número no significativo de personas", sostiene.

Por último, la experta en nutrición se atreve a hacer un par de sugerencias con kale: "Cocinarla en wok: El kale más verduras crujientes, dados de piña y espolvoreado con coco rallado. Los zumos en trituradores de alta velocidad. Añadir el kale a otras verduras y ponerle manzana, que estabiliza su gusto con agua o bebidas vegetales", agrega.