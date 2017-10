Isabel Gemio: "No me retiro, intentaré buscar un proyecto compatible con mi familia"

El Auditorio Nacional de Música de Madrid acogió por primera vez los Madwomen Awards y lo hace con una presentadora de lujo, Lara Álvarez. La joven apareció espectacular con un vestido negro de corte asimétrico con el que conquistó a todos los presentes.

Entre los rostros conocidos que no faltaron a la cita pudimos ver a Ana Rosa Quintana, Isabel Gemio, Carme Chaparro, Pepe Ruiz, Juan Ramón Lucas, Carmen Lomana, Belinda Washington o Marta Robles entre otros. Tras el anuncio de su retirada de la radio, Isabel Gemio aclaró cuáles son los motivos que le han hecho dejar el programa Te doy mi palabra.

CHANCE: ¿Qué significa ser embajadora de MadWomen?

Isabel Gemio: Yo todo lo hago por amistad, por Pilar que ella nos pregunta y nos hace estas cosas, es una luchadora y porque se le ocurrió a ella la idea, me pareció un Festival muy hermoso, reivindicativo, de mujeres luchadoras y ahí estoy.

CH: Hoy es la entrega de premios, el 26 es el festival, me imagino que irás.

I.G: Pues en qué cae. Yo si es viernes o sábado no. Yo me acuesto a las nueve de la noche.

CH: Yo no creo que tú dejes la radio definitivamente, me imagino que no puedes hacerlo porque la llevas dentro, pero por qué te alejas ahora.

I.G: La vida es la vida, las circunstancias, ya lo dije el sábado en la radio y no hay mucho más que decir. No me retiro, tampoco, evidentemente, como dije intentaré buscar un proyecto que sea compatible con mis necesidades familiares.

CH: Es que es duro trabajar los fines de semana.

I.G: Pero no es porque sea duro, yo he sido muy feliz y le estoy muy agradecida a estos 14 años maravillosos de radio, yo no me quejo, creo que hay mucha gente que tiene vidas muy difíciles. Yo he hecho un programa maravilloso que me ha permitido un registro diferente y no es por la dureza, es por la compatibilidad con mis necesidades familiares.

CH: 14 años de programa cuando tú empezaste los fines de semana tuviste realmente pocos apoyos pero fuiste subiendo mes a mes, año a año, ¿Qué es lo mejor y lo peor que te ha dado 'Te doy mi palabra'?

I.G: Nada malo, todo bueno. Me ha dado tantísimo, muchos premios, muchos reconocimientos, muchos oyentes, mucha felicidad por lo tanto yo ya estoy agradecida a todo lo que me pasa en la vida.

CH: ¿Te gustaría volver a la televisión?

I.G: Pues si ocurre ocurrirá y todos los sabréis en su debido momento. Yo sé donde tengo y debo de estar.

CH: Este fin de semana tuviste la oportunidad de hablar con Chenoa que también ella se disculpó de las formas en las que trató a la prensa. ¿Cómo estuvo ella contigo?

I.G: Pues es que no vi la rueda de prensa, la verdad. Tuve una semana muy complicada, yo estuve en hospitales, estaba en otras cosas entonces no estaba con eso pero conmigo siempre es muy amable, yo solo os puedo decir eso. Me pareció humilde y bien que dijera eso, todos cometemos errores en la vida.

CH: Chenoa es una persona súper agradable y amable.

I.G: Conmigo sí.

CH: Quizás se puso nerviosa en la presentación del libro.

I.G: Sí. Todos tenemos malos días, quién no.

CH: ¿Entiendes una persona que quiera mantener su intimidad?

I.G: Yo no estoy aquí para hablar de Chenoa.

CH: Chenoa durante muchos años ha mantenido su vida privada al margen y ahora nos sorprende con un libro en el que habla de su vida.

I.G: Yo soy del vive y deja vivir, que cada uno haga lo que le dé la gana.

CH: Algún día escribirás tu biografía.

I.G: Quién sabe. Como dijo Umbral, las memorias si se escriben es para decir la verdad.

CH: ¿Cuál es el capítulo más importante de tu vida?

I.G: Mis hijos.