Irene Villa: "Los niños que no tienen ninguna discapacidad aprenden mucho de los que sí son especiales"

La polifacética Irene Villa estará el próximo sábado en Mallorca para celebrar por tercer año consecutivo la iniciativa "Un mar de capacidades" que organiza su Fundación, con el fin de realizar deportes náuticos para favorecer la integración de personas con discapacidad y ayudar a otras entidades como la Fundación Down i mès y la ONG Ayuda al Chad.

Pregunta: Como deportista, ¿Opinas que el deporte es una de las mejores herramientas para conseguir la felicidad? ¿Por qué es tan recomendable?

Irene Villa: Los beneficios tanto físicos como emocionales son innumerables. Estar en forma es fundamental para las personas con discapacidad, porque mejora muchísimo su calidad de vida, además hacer ejercicio físico aumenta la autoestima, mejora la relación con los demás... Son todo ventajas. ¡¡Para los niños con discapacidad es fundamental!!

Pregunta: Siguiendo con el tema de los niños, ¿crees que existen los medios, actividades y campamentos necesarios, dedicados a los niños con discapacidad? ¿Habría que promover más actividades especializadas para ellos? ¿Es bueno que sean de tipo mixto, en el sentido de que se compartan actividades de los niños con discapacidades y el resto?

Irene Villa: Por supuesto que estoy a favor de los campamentos inclusivos, porque creo que no deben estar apartados, para evitar esa marginación que corría tiempo atrás. Además los niños que no tienen ninguna discapacidad aprende muchísimo de estas personas que, como yo siempre digo, no son ordinarias son extraordinarias. ¡Y tienen tanto que ofrecer a la sociedad! Por eso nos encanta que el sábado sea su día, sean ellos los protagonistas y nos aporten tanto a los demás.

Pregunta: Respecto a "Un mar de capacidades", es la III edición, ¿Qué tal ha sido la experiencia de las dos ediciones anteriores?

Irene Villa: Lo más bonito es que niños que jamás habían hecho actividades náuticas, se sintieran completamente capaces de hacerlo. También el cariño de tantos patrocinadores como colaboradores a la hora de volcarse en este evento incluso antes de conocernos, ha sido una confianza que valoramos y agradecemos muchísimo. Los mallorquines se vuelcan con carácter solidario y eso es maravilloso.

Pregunta: Del tema de los Juegos Paralímpicos, desde hace un tiempo hay autores que han dicho lo siguiente: "El formato actual ha quedado tan obsoleto que incluso considero que carece de significado su realización" o "esta visión tan drástica se basa en el hecho de que ceder el protagonismo a los deportistas discapacitados durante unas semanas cada cuatro años, no significa realmente que les estemos incluyendo, es más, no creo que sirva de ayuda en la lucha contra las barreras arquitectónicas".

Irene Villa: Para mí los juegos Paralímpicos son una demostración de que el espíritu humano es inquebrantable y que nuestra capacidad se entrena a través del deporte. Igual que los juegos olímpicos, no veo diferencias.

Pregunta: ¿Los discapacitados deben participar en unos Juegos diferentes a los de las consideradas "personas normales"? o Si en la vida real todos conviven conjuntamente, ¿por qué esto no puede ocurrir en el evento deportivo más importante?"

Irene Villa: Pues tienes razón, pero si ya para poder competir tenemos diferentes baremos, según la discapacidad que tengamos, imagínate para poder estar en igualdad de condiciones con alguien que no tiene ninguna discapacidad. Sería muy difícil

Pregunta: Respecto a la visibilidad en los medios de comunicación, gracias a personas como Gema Hassen-Bey, David Casino o tú empieza a ser mayor, la situación de los discapacitados de cara a la sociedad y a los medios ¿es suficiente? ¿Qué necesitáis o como la sociedad puede ayudaros o haceros la vida más fácil?

Irene Villa: La verdad es que lo que necesitamos lo tenemos en nuestro interior y esa capacidad de no rendirnos y de no ver barreras en ninguna parte. Por ello lo que más nos ayuda es que se eliminen por completo las barreras arquitectónicas pero sobre todo las barreras mentales de muchas personas que todavía no nos ven capaces para integrarlos por ejemplo en la plantilla laboral.